Steam z pełnym wsparciem dla kontrolera DualSense

DualSense do PC? Czemu nie!

Źródło: Sony

Premiera konsol nowej generacji już za nami. Ta informacja ma swoje plusy również dla fanów grania na PC. Dlaczego? Wszystko za sprawą debiutu odświeżonego kontrolera Xbox oraz DualSense. Te akcesoria można bez problemu wykorzystać zamiast klawiatury i myszki. Jak wynika z raportu Valve – coraz więcej osób decyduje się właśnie na używanie padów zamiast „standardowych” akcesoriów.Warto jednak na samym początku wspomnieć, że Steam wzbogacił się właśnie o pełne wsparcie dla kontrolera do PlayStation 5 . Wiele gier na PC (w tym Death Stranding, No Man’s Sky, Horizon: Zero Dawn) wykorzystywać może od teraz. Wszystko dzięki API Steam Imput – opcji pozwalającej emulować kontroler w konkretnej produkcji.Nie mówimy tu tak naprawdę o żadnej niszy. Według Valve – przez ostatnie dwa lata średnia. W przypadku tytułów obsługujących pady można mówić o nawet 60% społeczności, która porzuciła klawiaturę i myszkę. Jeśli weźmiemy pod uwagę niektóre pozycje sportowe, to mamy do czynienia ze wskaźnikiem na poziomie 90%.Z różnych przyczyn – na szczycie listy z pewnością znajduje się wygoda. Wprowadzenie obsługi DualSense jest więc niezwykle ważne z perspektywy graczy, jak i deweloperów. Nie da się ukryć, że twórcy produkcji z pewnością chętnie będą chcieli przystosować swoje dzieła tak, by wykorzystywały haptyczne wibracje czy adaptacyjne triggery.Źródło: Steam / Foto. wł.