Apple obiecuje ważną rzecz dla fanów Xboxa

fot. Microsoft

Apple rozpoczęło współpracę z Microsoftem w celu stworzenia. Akcesoria mają działać bez przeszkód zarówno na smartfonach z iOS, jak i na tabletach z oprogramowaniem iPadOS. Apple potwierdziło wspólną pracę z amerykańską firmą z Redmond i wygląda na to, że wsparcie dla opisywanej funkcjonalności jest tylko kwestią czasu.Apple nie po raz pierwszy współpracuje bezpośrednio z Microsoftem. Wcześniej obie marki działały w związku z. Oficjalna aktualizacja została jednak dostarczona do użytkowników prawie rok od informacji związanej z początkiem jej rozwoju.Obecnie nie jest jasne, ile dokładnie zajmie Apple certyfikacja nowych kontrolerów Microsoftu z konsol Xbox Series X, ale wygląda na to, że oprócz tego w systemach może pojawić się kolejna nowość – będzie nią wsparcie dla pada DualSense z PlayStation 5. iOS 14.3 znajdujący się obecnie w fazie beta zawiera w sobie wskazówki, które zdradzają, iżApple nie wspomniało jednak oficjalnie w żadnym komunikacie o współpracy z Japończykami. Miejmy nadzieję, że nie trzeba będzie czekać znów prawie roku na to, aż użytkownicy doczekają się możliwości mobilnego grania przy wykorzystaniu stosownego kontrolera.Wsparcie dla wszelakiej maści kontrolerów staje się coraz popularniejsze zarówno na smartfonach, jak i tabletach.i wszystkie znaki na niebie wskazują na to, że nie są to jedyne nowości w iOS i iPadOS powiązane z cyfrową rozrywką, których możemy spodziewać się w najbliższym czasie.Źródło: TheVerge / fot. Microsoft