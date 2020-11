Google testuje sztuczną inteligencję powstałą z myślą o osobach niewidomych

Pozwoli im na częstszą samodzielność.





Osoby niewidome bądź niedowidzące uprawiają takie sporty jak bieganie w towarzystwie przewodnika lub odpowiednio wyszkolonego psa. Po prostu nie są one w stanie robić tego bez pomocy. Niemniej, Google pracuje nad sztuczną inteligencją, która może dać im w tej kwestii trochę samodzielności.Google rozwija i testuje wspomnianą sztuczną inteligencję w ramach Projektu Guideline. Aby skorzystać z systemu, biegacz musi zamocować telefon z Androidem na specjalnym pasie zaprojektowanym przez giganta z Mountain View i umieścić ten pas na swojej talii.Aplikacja Projektu Guideline wykorzystuje kamerę smartfonu, by śledzić linię wyznaczoną wirtualnie wzdłuż trasy. Poza tym, wysyła ona sygnały dźwiękowe do słuchawek wykorzystujących technologię przewodnictwa kostnego, gdy biegacz się od tej linii oddala. Im dalej od linii osoba niewidoma się znajdzie, tym te sygnały będą głośniejsze. Co istotne, aplikacja nie wymaga do funkcjonowania połączenia z Internetem.Google opracowało sztuczną inteligencję zastępującą przewodników osób niewidomych i niedowidzących z pomocą Thomasa Paneka. Panek jest zapalonym biegaczem, a jednocześnie prezesem i CEO Giuding Eyes for the Blind, jednej z jedenastu akredytowanych szkół szkolących psy przewodniki w USA. Teraz Google pragnie nawiązać współpracę z kolejnymi organizacjami i przedsiębiorstwami, w celu wyznaczenia wirtualnych linii na trasach biegowych w różnych miejscach w Stanach Zjednoczonych.Osoby niewidome i niedowidzące muszą pokonywać w życiu mnóstwo barier – architektonicznych, społecznych, zawodowych i wiele więcej. Rozwiązania, które pozwalają te bariery przełamywać są więc po prostu potrzebne.Na szczęście, Google nie od dziś pracuje nad technologiami i rozwiązaniami, które mają ułatwiać życie osobom niewidomym i niedowidzącym. Swego czasu firma wprowadziła do Map w różnych państwach bardziej szczegółowe głosowe wskazówki, stworzyła aplikację Lookout, która informuje wokalnie o potencjalnych przeszkodach na drodze oraz czyta dokumenty, i nie tylko.Źródło: Google , fot. tyt. Google