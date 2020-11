Nowy eksplorator plików w Windows 10. Wiemy, kiedy zadebiutuje

Wyczekiwana nowość.





Nowy Eksplorator Plików w Windows 10 w 2021 roku

Czy zaliczacie się do grona osób uważających, ze obecny interfejs Eksploratora Plików systemu Windows 10 jest już przestarzały? Mam zatem doskonałe wieści, bowiem nowy Eksplorator Plików już za jakiś czas zagości w OSie rozwijanym przez giganta z Redmond. Aktualizacja 21H2 ma obfitować w nowości, a jedną z nich będzie właśnie przeprojektowany UI tego elementu systemowego.Microsoft daje jasno do zrozumienia, że aktualizacja Windows 10 21H1 przygotowana zostanie w formie zestawu drobnych poprawek jakościowych. Gwoździem programu w roku 2021 ma być za to łatka 21H2, której więcej uwagi poświęcimy w osobnym wpisie. Jednym z ważniejszych jej elementów ma być gruntowne odświeżenie interfejsu najczęściej używanych sekcji oprogramowania. Użytkownicy mogą spodziewać się zmian w Menu Start, Eksploratorze Plików oraz aplikacjach Zdjęcia, Kalendarz, a nawet przeglądarce Microsoft Edge.Eksplorator Plików był już ulepszany, jednak działo się w to znacznie wolniejszym tempie, niż oczekiwali użytkownicy. Ba, najbardziej pożądanych funkcji nadal brakuje. Na przykład wciąż nie wprowadzono obsługi kart, która może w końcu zadebiutować w przyszłym roku.Czego oczekujecie od nowego Eksploratora Plików?Źródło: Thewincentral