Świętujemy 35-lecie systemów Windows. Od Windows 1.0 do Windows 10 (wideo)

Wszystkiego najlepszego.





Windows 1.0 był inny niż niektórym się wydaje

Historia Windows - od Windows 1.0 do Windows 10

Jak to mówią... sto lat! 35 lat temu, dokładnie 20 listopada 1985 roku, w trzy lata po pierwszej zapowiedzi, premierę miała pierwsza wersja systemu Windows. Windows 1.0 miał być rewolucją, ale okazał się wielkim rozczarowaniem. Złośliwi powiedzą, że po 35 latach wiele się nie zmieniło, a Windows 10 jest namacalnym dowodem na kontynuowanie tradycji tworzenia przez Microsoft oprogramowania niedopracowanego.Pierwszy Windows w niczym nie przypominał nowoczesnych OSów od Microsoftu. Windows 1.0 umożliwiał ograniczone uruchamianie programów MS-DOS w trybie wielozadaniowym. Niektórzy uważali ów system za nic ponad front-end systemu MS-DOS. Czy była to tylko nakładka na starszy soft? Windows 1.0 na pewno nie miał być nowym systemem, a jedynie środowiskiem graficznym dla uruchamiania aplikacji.A tak Windowsa 1.0 reklamował Steve Ballmer:Swoją drogą, do sprzedaży Windows 1.0 trafił już jako zaktualizowany Windows 1.01. Powód był według plotek trywialny. W wersji 1.0 wykryto rzekomo krytyczny błąd dotyczący obsługi klawiatury. Po dziś dzień Microsoft twierdzi jednak, że Windows 1.0 tak naprawdę nigdy się nie pojawił w formie stabilnego wydania - pokazano go wyłącznie na targach Comdex w 1983 roku.Jak zmieniał się interfejs systemów Windows na przestrzeni ponad trzech dekad? Zobaczycie to oglądając poniższy materiał wideo. Miejcie na uwadze fakt, że powstał on w 2017 roku. Od tamtego roku interfejs Windowsa 10 przeszedł parę większych i mniejszych zmian.Który system Windows był zarazem pierwszym, z jakiego korzystaliście? Ja swoją przygodę z komputerami zaczynałem od Windows 95. Po dziś dzień pamiętam interfejs, dźwięki systemowe oraz oczywiście najpopularniejsze błędy... To były czasy.Źródło: mat. własny, YouTube