Microsoft Word otrzyma nowy, rozbudowany ciemny motyw

Ciemne motywy nie takie piękne, jak je rysują

Tak zwane ciemne tryby czy motywy od dłuższego czasu cieszą się ogromną popularnością. Z tego zdają sobie sprawę technologiczni, którzy stale wzbogacają o takie motywy kolejne swoje usługi. Jednym z nich jest Microsoft, który pracuje właśnie nad rozbudowanym ciemnym trybem dla programu Microsoft Word.Jeżeli korzystacie z Worda na co dzień, zapewne wiecie, że ten już ciemny tryb posiada. Niejaki Florian Beabois, użytkownik Twittera, który regularnie dzieli się nowinkami na temat produktów Microsoftu, ujawnił jednak, jak ma wyglądać nawa wersja ciemnego trybu w edytorze tekstowym giganta z Redmond.Obecny tryb ciemny w Wordzie nie obejmuje wirtualnej kartki papieru, na której użytkownik umieszcza swój tekst. Nowy tryb ciemny ma przyciemnić natomiast także ją. Wówczas będziemy pisać białą czcionką na czarnym tle, a nie czarną czcionką na białym tle.Podobno początkowo nowy ciemny motyw ma pojawić się tylko w desktopowej wersji Worda, choć jeszcze nie wiadomo kiedy. To powiedziawszy, zapewne kwestią czasu jest, kiedy zadebiutuje on także na innych platformach. Z reguły Microsoft dba bowiem o spójność swoich produktów.Fakt, że Microsoft chce dać swoim użytkownikom wybór, umożliwiając im pisanie w ciemnym trybie w Wordzie zarówno na białym, jak czarnym tle, jest bez wątpienia pozytywny. Niemniej, osobiście nie widzę wiele sensu w korzystaniu z nowego motywu.Na korzystanie z ciemnych trybów nastała pewna bezmyślna moda. Mało kto zadaje sobie trud żeby sprawdzić, czy ciemne tryby mają tyle zalet, jak mogłoby się zdawać. Tymczasem, czytanie białego tekstu na czarnym tle jest w rzeczywistości dla naszych oczu mniej wygodne niż czytanie czarnego tekstu na białym tle. Mamy wówczas do czynienia z tak zwanym efektem halacji – zdaje się nam, że litery wylewają się na czarne tło. Poza tym, podczas gdy używamy ciemnych motywów przy słabym oświetleniu lub jego braku (np. w nocy) nasze oczy rzeczywiście mniej się męczą, ale gdy już używamy ich w towarzystwie mocnego oświetlenia (na przykład w dzień), nasze oczy męczą się bardziej.W skrócie wszystko to oznacza, że ciemne motywy są najbardziej przydatne i najlepsze wtedy, gdy nie musimy czytać dużych porcji tekstu, a także wtedy, gdy korzystamy z komputera w ciemnym pokoju bądź w nocy. Jako że Microsoft Word to edytor tekstowy, może lepiej pozostać w jego przypadku przy ciemnym motywie, który pozostawia białą kartkę na swoim miejscu.Źródło: Twitter, fot. tyt. Canva