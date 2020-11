Microsoft Teams z nowościami. To już nie tylko aplikacja "do szkoły"

Microsoft Teams to jedna z najpopularniejszych usług umożliwiających przeprowadzanie wideokonferencji. Do tego stanu rzeczy przyczyniła się oczywiście pandemia koronawirusa, która zmusiła większość osób do przejścia na zdalny tryb pracy oraz nauki. Gigant z Redmond zmuszony był do przyspieszenia tempa jeśli chodzi o regularność aktualizacji aplikacji.

Źródło: Microsoft

Od kilku miesięcy Teams dosyć często wzbogaca się nowe funkcj e. Nie tak dawno pojawiły się doniesienia o odświeżonym interfejsie, jak i opcji połączenia się do usługi za pomocą konta prywatnego. To na tym aspekcie chce się teraz skupić Microsoft.Jak możemy wyczytać na blogu programu , wersje beta Teams (przeglądarka + desktop) wzbogaciły się właśnie o pięć dosyć znaczących usprawnień.Opcji rozpoczęcia czatu osobistego lub utworzenia czatu grupowego z maksymalnie 250 osobami,Opcji synchronizacji istniejących czatów pomiędzy telefonem a komputerem,Opcji całodobowej rozmowy ze znajomymi i rodziną,Opcji udostępniania zaproszeń do spotkań każdemu – nawet tym, którzy nie posiadają aplikacji Teams,Opcji przesyłania i udostępniania zdjęć oraz filmów z komputera na dowolnym czacie osobistym lub grupowym.Ciekawe nowości trafią w niedalekiej przyszłości także do mobilnej odsłony Microsoft Teams . Użytkownicy w USA oraz Kanadzie korzystać już mogą z. Wymagany jest wtedy wyłącznie numer telefonu lub nazwa kontaktu.Pojawi się także możliwość nowa opcja wykorzystująca dane o lokalizacji. Znajomy będzie mógł udostępnić nam informacje o swoim położenie, a na Teams przyjdzie nam powiadomienie o tym, że „X wrócił już do domu”. Przyda się szczególnie rodzicom.Zaimplementowany zostanie także szereg usprawnień mających poprawić jakość pracy.czy przypisać wybrane zadań do „centrum aktywności”.Wszystkie te opcje powinny trafić do Microsoft Teams na przestrzeni najbliższych tygodni. Na razie obecne są w fazie beta.Źródło i foto: Microsoft