Google dodaje przydatną nowość dla systemu iOS

Google wprowadza widżety do iOS 14

fot. Google

