Nowe narzędzie w Windows 10 błyskawicznie zabije każdy proces

Będzie lepsze niż menadżer zadań.





Uproszczony menadżer zadań

Quick Terminate zadebiutuje dopiero w przyszłym roku

Obecnie w systemie Windows 10 istnieją dwa podstawowe sposoby na zamknięcie aplikacji, której nie da się zamknąć z poziomu jej interfejsu. Pierwszą z metod jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy na ikonie jej skrótu na pasku zadań i wybranie opcji "zamknij". Drugi sposób wymaga wykorzystania menadżera zadań, co niejednokrotnie okazuje się działaniem skuteczniejszym. Microsoft opracowuje jeszcze wygodniejsze narzędzie do uśmiercania nieposłusznych procesów.Zespół Microsoftu odpowiedzialny za rozwój mininarzędzi wchodzących w skład zestawu PowerToys pracuje nad novum w postaci apki. Za jej pomocą będzie dało się kończyć proces dowolnego programu z poziomu okienka "Terminate" lub ustalonego wcześniej skrótu klawiszowego, przypisanego indywidualnie do określonej aplikacji.Narzędzie Quick Terminate ma działać tak samo skutecznie jak to dostępne z poziomu menadżera zadań. Wyłączanie kłopotliwego procesu ma być natychmiastowe i nie wymagać po stronie użytkownika żadnej interakcji, poza wciśnięciem odpowiedniego skrótu. Zaletą programu ma być jego przejrzysty interfejs. Musicie przyznać, że znalezienie czegoś na liście procesów w obrębie menadżera zadań bywa kłopotliwe.Zgodnie z planami Microsoftu opublikowanymi w serwisie GitHub, omawiana w tym miejscu nowa aplikacja trafi do paczki PowerToys w ramach jednej z aktualizacji szykowanych na przyszły rok. Niestety, z racji ograniczonych zasobów firma Microsoft skupia się obecnie głównie na poprawkach jakościowych systemu Windows 10.Źródło: GitHub