Microsoft to najlepsze, co spotkało Google Chrome

Microsoft Edge konsekwentnie odbiera użytkowników przeglądarce internetowej Google Chrome. W październiku 2020 roku Edge przekroczył po raz pierwszy poziom 10% udziałów , a Chrome zaliczyło niewielki spadek, będąc mimo tego pierwszym wyborem aż 69,25% osób korzystających z Internetu. Podczas gdy programiści giganta z Redmond na tym polu rywalizują z programistami Google, to pomagają im w wymierny sposób zupełnie gdzie indziej.Microsoft w pewnym momencie stwierdził, że skoro nie jest w stanie pokonać Google swoimi autorskimi rozwiązaniami, musi dołączyć do projektu Chromium i tak właśnie zawalczyć o serca internautów. Czas pokazuje, że to była dobra droga. Udział firmy z Redmond w projekcie Chromium, rozwijanym także przez programistów firm Intel i Nvidia, przynosi kolosalne korzyści nie tylko osobom stawiającym na aplikację Microsoftu, ale też wszystkim użytkującym przeglądarki wykorzystujące omawiany tu otwartoźródłowy silnik.Najnowsze dane sugerują, że 161 programistów z zespołu Microsoft Edge od listopada ubiegłego roku brało udział w aż 1835 commitach związanych z projektem Chromium. Inżynierowie ci pracowali nad różnymi jego aspektami - począwszy od zarządzania pamięcią, przez prywatność, po wydajne działanie. Oczywiście lista zasług jest znacznie dłuższa i dotyczy też WebXR, modułów HTML, JSON i CSS, wydajności renderowania Canvas, czy też odtwarzania mediów.Zasługi Microsoftu w projekcie Chromium od listopada 2019 roku. | Źródło: MicrosoftMicrosoft pomagał w rozwoju Chromium nie tylko bezpośrednio. Mało kto zdaje się pamiętać o tym, że system Windows 10 za sprawą aktualizacji z maja 2020 roku zyskał funkcję SegmentHeap . Zaimplementowanie jej w przeglądarkach internetowych z tym silnikiem przyczynia się do znaczącej redukcji zużycia pamięci RAM. Największe oszczędności obserwują użytkownicy PCtów z procesorami wyposażonymi w dużą liczbą rdzeni.Czy współpraca zaowocuje w przyszłości dalszym zwiększaniem udziałów przeglądarki Microsoft Edge? Niewykluczone. Ciekawe jak na taki obrót spraw zareaguje Google, które w końcu jest inicjatorem projektu Chromium.Bez względu na to, z której przeglądarki internetowej korzystasz obecnie, powinieneś co jakiś czas sprawdzać, co oferuje konkurencja. W naszej bazie oprogramowania znajdziesz wszystkie najlepsze przeglądarki internetowe. Pobierzesz je bezpłatnie, korzystając z poniższych linków.Źródło: mat. własny