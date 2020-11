Fortnite wraca na iOS. Jak? GeForce NOW od dziś w Safari na iOS!

Świetne wieści.





Jak zagrać w Fortnite na iOS?

GeForce NOW na iOS nie obsłuży myszki i klawiatury

Dobra wiadomość dla milionów użytkowników mobilnych urządzeń iPhone oraz iPad. Firma NVIDIA udostępniła dziś swoją usługę przesyłania strumieniowego gier na sprzęty korzystające z przeglądarki Safari w systemie iOS. Oznacza to przy okazji triumfalny powrót Fortnite na platformę - tylnymi drzwiami.Usługa NVIDIA GeForce NOW wymaga posiadania na urządzeniu zainstalowanego systemu operacyjnego iOS 14.2 lub iPadOS 14.2. Z GeForce NOW można korzystać zarówno w planie płatnej subskrypcji Founders (25 zł za miesiąc lub 125 zł za sześć miesięcy) jak i zupełnie bezpłatnie. W drugim przypadku na graczy czekają kolejki oraz ograniczenie czasu grania do godziny bez przerwy. Subskrypcja GeForce NOW gwarantuje nie tylko priorytetowy dostęp do usługi, ale też możliwość grania w tytuły z aktywnym ray tracingiem.Co ważne, wersja beta usługi GeForce NOW dla iOS w przeglądarce Safari jest dostępna obecnie w Ameryce Północnej i Europie oraz w Rosji za pośrednictwem GFN.RU, partnera GeForce NOW Alliance. W niedalekiej przyszłości będzie dostępna również w kolejnych regionach świata, gdzie operują pozostali partnerzy NVIDIA skupieni w GeForce NOW Alliance.NVIDIA poinformowała także, że współpracuje z zespołem Epic Games nad udostępnieniem wersji gry Fortnite z obsługą dotykową, co wpłynie na późniejszą dostępność tego tytułu w usłudze dla graczy korzystających z iOS oraz iPadOS. Co prawda GeForce NOW najlepiej współpracuje na urządzeniach mobilnych z gamepadem, ale dotyk jest jednym ze sposobów, w jaki ponad 100 milionów graczy toczy boje w Fortnite, dlatego obie firmy z niecierpliwością wyczekują momentu, gdy będą mogły udostępnić grę również dla użytkowników iOS Safari.Usługa GeForce NOW na iOS Safari wymaga gamepada, dlatego gry które korzystają tylko z klawiatury i myszy nie są dostępne ze względu na ograniczenia platformy. Listę rekomendowanych gamepadów znajdziecie pod tym adresem W tym tygodniu biblioteka usługi GeForce NOW powiększyła się o 7 tytułów i liczy już ponad 750 gier. Znalazły się wśród nich debiutująca dzisiaj w Epic Games Store oraz Steam gra logiczna Bridge Constructor: The Walking Dead oraz dostępny przez tydzień za darmo w Epic Games Store kosmiczny symulator Elite: Dangerous.Źródło: NVIDIA