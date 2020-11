Nowe ikony dla przeglądarki Edge. Fluent Design wygląda świetnie

Przywitajcie nowoczesność.





Na zmianę czekaliśmy sześć lat

Zapowiedź nowego interfejsu Fluent Design w Microsoft Edge. | Źródło: Techcommunity Microsoft

Fluent Design System to styl projektowania, który firma Microsoft zaprezentowała jeszcze w 2017 roku jako następcę Microsoft Design Language 2 (MDL2), znanego także pod nazwą Metro. pomimo upływu trzech lat od jego oficjalnej prezentacji, wciąż nie wszystkie aplikacje rozwijane przez giganta z Redmond są wykonane w jego duchu. Programiści powoli wdrażają Fluent Design do kolejnych programów i wygląda na to, że już wkrótce efekty tej pracy zobaczymy w przeglądarce internetowej Microsoft Edge.Ikony w przeglądarce Microsoft Edge po raz ostatni przeprojektowywano w 2014 roku, kiedy to producent oprogramowania postawił na MDL2. Po sześciu latach amerykańska firma postanowiła zmienić grafiki na wykonane zgodnie z Fluent Design System. Informację na ten temat, okraszoną ładnymi grafikami, opublikowano na forum Techcommunity Microsoft.Z jakiegoś powodu Microsoft postanowił zwrócić uwagę świata na ikonę odświeżenia strony, która pojawia się na każdej z trzech grafik. Czym różni się od poprzedniej? Oprócz unowocześnienia kwestii wizualnej, obrócono ją o kilkadziesiąt stopni.Firma z Redmond kładzie spory nacisk na przycisk odświeżenia strony. Dlaczego? Któż to wie... | Źródło: Techcommunity MicrosoftWprawny obserwator dostrzeże szybko, że Microsoft Edge również otrzyma zaokrąglone rogi interfejsu. Podobny zabieg czeka większość elementów systemu Windows 10 . Przedstawiciele Microsoftu informują, że to, co widzimy na grafikach jest dopiero pierwszą z dwóch faz unowocześniania ikon w narzędziu Edge. W jej ramach projektanci skupili się na zakładkach, pasków adresu i ikonach nawigacji. W drugim etapie nacisk zostanie postawiony na narzędziach deweloperskich i rozszerzeniach.Zaokrąglone rogi okien interfejsu to przyszłość Windows 10 i programó Microsoftu. | Źródło: Techcommunity MicrosoftJak Wam się podoba to, co widzicie?Przeglądarka internetowa Microsoft Edge jest coraz lepsza od kiedy Microsoft postanowił rozwijać ją w oparciu o silnik Chromium. Grono użytkowników aplikacji zwiększa się i niedawno przekroczyło ono 10% wszystkich internautów.Microsoft Edge w najnowszej wersji pobierzesz bezpłatnie z naszej bazy oprogramowania. Znajdziesz w niej wersje przeznaczone na systemy Windows i mac OS. Już wkrótce powinniśmy być świadkami debiutu Edge'a na systemy Linux.Źródło: Microsoft