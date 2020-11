Wszystkie dyski chmurowe w jednym miejscu? Dzięki tym 5 menedżerom to możliwe

Warto z nich korzystać.

Air Explorer

Koofr

Air Live Drive

MultCloud

CarotDAV

Powodów do korzystania z kilku chmur jednocześnie jest wiele. Na pewno sprzyja temu ograniczona pojemność darmowych wariantów usług. Zwyczajnie możemy też nie chcieć mieszać zasobów związanych z życiem prywatnym i zawodowym. Bez względu na motywację i ilość dysków przyznać trzeba, że używanie wielu klientów na raz jest problematyczne. Na całe szczęście dostępne są menedżery, które agregując usługi, z pozycji jednego interfejsu pozwalają na zaprowadzenie porządku. Sprawdźcie sami jakie to wygodne!Jest to bardzo prosty i przyjazny eksplorator plików, który pozwala zarządzać dyskami chmurowymi usług takich jak. Interfejs z dwoma oknami umożliwia szybkie przenoszenie plików pomiędzy komputerem a dyskami chmurowymi (a także między usługami), co świetnie się sprawdza w przypadku osób notorycznie korzystających jednocześnie z kilku usług.Warto podkreślić także przydatność funkcji, dzięki której użytkownik może przeszukiwać wszystkie podpięte zasoby. Nie mniej istotna jest, która pozwala np. na kopiowania plików z danego folderu zgodnie z wcześniej wyznaczoną regułą. Dostępna jest także płatna wersja, która zdejmuje wiele ograniczeń, wśród których znaleźć możemy m.in. możliwość obsługi jednego konta dla jednej usługi, transfer maksymalnie 5 plików oraz brak możliwości zabezpieczenia narzędzia hasłem.Sam proces podłączania usług jest bardzo prosty i polega na wybraniu z listy usługi oraz podaniu naszych danych do logowania. Różnice mogą jednak wynikać ze sposobu konfiguracji konta, jeśli usługę zabezpieczyliśmy np. uwierzytelnienie dwuetapowe.Koofr jest to wygodne narzędzie dostępne w wersji przeglądarkowej, jako rozszerzenie do Chrome’a, a także windowsowy klient oraz aplikacja na mobilne systemy (Android oraz iOS). W porównaniu do pozostałych propozycji z tego zestawienia Koofr pozwala podłączyć bardzo ograniczoną liczbę dysków, zapewniając wsparcie jedynie dlaW zamian otrzymujemy jednak dodatkowew usłudze Koofr, z możliwością darmowego rozszerzenia pojemności dysku w chmurze do 10 GB.W tym przypadku, żeby skorzystać, należy w pierwszej kolejności założyć konto. Obok dodatkowej pojemności do zalet tego rozwiązania należy zaliczyć możliwość podłączenia kilku kont z tej samej usługi, co jest bardzo wygodnym rozwiązaniem, jeśli np. chcemy korzystać z firmowych i prywatnych zasobów z jednego miejsca.Samo dodawanie usług ogranicza się do wpisaniu hasła i loginu. Co więcej, twórcy szczególną uwagę zwracają na kwestie bezpieczeństwa (serwery znajdują się na terenie Unii Europejskiej). Nie znajdziemy tutaj jednak wielu funkcji. Przeglądarkowa wersja nie wspiera wygodnego przenoszenia plików metodą chwyć i upuść.W przypadku Air Live Drive obsługa została jeszcze uproszczona. Po instalacji i dodaniu wybranej usługi (m.in.) nowy dysk pojawi się jako nowa partycja dostępna z pozycji, więc do przeglądania zasobów służy windowsowy eksplorator plików.Kopiowanie może przebiegać np. z pomocą sposobu chwyć i upuść. Jednak z racji, że korzystamy z systemowego eksploratora nie jesteśmy ograniczeni do jednej metody. Ponadto do dyspozycji mamy funkcje dostępne w menu kontekstowym, co bardzo poszerza funkcjonalność.Zarządzać dyskami możemy jednocześnie z pozycji samej aplikacji Air Live Drive. Pozwala ona na szybkie importowanie oraz eksportowanie plików. Natomiast, jeśli z usług chmurowych korzystamy naprawdę często, warto zaznaczyć automatyczne uruchamianie aplikacji przy starcie oraz przy każdym dysku oraz funkcję podłącz przy starcie - dzięki temu partycje zawsze będą dostępne bez konieczności ich każdorazowego ręcznego podłączania.Menedżer dostępny jest w wersji przeglądarkowej oraz jako rozszerzenie i pozwala na integrację m.in.a takżeczy. Rozwiązanie przyda się szczególnie użytkownikom, którzy często robią kopie zapasowe, kopiując pliki z jednej chmury do drugiej. Co istotne, w darmowej wersji możemy przypinać kilka kont z jednej usługi.Wśród funkcji znajdziemy synchronizację z wieloma opcjami dostosowywania takimi jak jednostronna lub obustronna. Przykładowo możemy przenosić pliki z DropBoxa na Dysk Google. Zadanie to można również zautomatyzować poprzez ustawienie harmonogramu, a także systemu powiadomień, który poinformuje nas kiedy proces zostanie ukończony.CarotDAV jest to bardzo skromnie wyglądająca aplikacja, która pozwala jednak na sporo możliwości w kwestii zarządzania dyskami. Wśród wspieranych usług można znaleźć popularne pozycje takie jak. Warto dodać, że CarotDAV oferuje również połączenia z dowolnym serweremAplikacja pozwala na synchronizację plików i wybranych folderów, umożliwiając ich przeglądanie oraz modyfikację. Co istotne, ze względu na dość toporny interfejs nie jest to propozycja dla wszystkich. Warto jednak zaznaczyć, że samo dodanie nowych usług chmurowych w porównaniu do pozostałych pozycji z tego zestawienia nie jest aż tak intuicyjne i może przysporzyć nieco kłopotów, szczególnie tym mniej zaawansowanym użytkownikom.Po wybraniu usługi podnależy wpisać adres e-mail, na jaki założyliśmy konto. Następnie klikamy ok i wchodzimy w utworzone konto. Pojawi się wtedy okno z linkiem, który przeniesie nas do okna przeglądarki. W trakcie łączenia konta pojawi się link, który należy skopiować do oknai gotowe.