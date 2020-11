Opera z fenomenalną funkcją dla miłośników Spotify i YouTube

Mocny argument za instalacją.





Najnowsza Opera to gratka dla melomanów

"Duża część naszego życia toczy się obecnie w sieci, a platformy streamingowe stały się bardziej popularne niż kiedykolwiek. Jednak korzystanie z oddzielnych aplikacji lub odtwarzanie muzyki w kartach przeglądarki może być uciążliwe: wszyscy znamy ten ból, kiedy chcemy odtworzyć filmik wideo, ale muzyka której słuchaliśmy dalej gra w tle. Dzięki naszemu Playerowi rozwiązaliśmy ten problem i w ten sposób i ułatwiamy użytkownikom życie"

Przeglądarka internetowa Opera zyskała właśnie kolejną praktyczną funkcję, która może przysporzyć jej wielu nowych użytkowników. W najnowszej wersji aplikacji pojawiła się możliwość uzyskania błyskawicznego dostępu do najpopularniejszych platform streamingowych. Od teraz użytkownicy Opery mogą odtwarzać muzykę ze Spotify, YouTube Music i Apple Music bezpośrednio z paska bocznego programu.Sterowanie muzyką z poziomu przeglądarki? Bardzo przydatna funkcja! Odtwarzacz na pasku bocznym pozwala przeglądać zasoby ulubionych serwisów muzycznych bez konieczności minimalizowania lub zmieniania aktywnej karty. Nowy odtwarzacz w Operze zatrzyma się ponadto za każdym razem, kiedy użytkownik odtworzy plik wideo lub plik audio w danej karcie przeglądarki, a po jego zakończeniu automatycznie wznowi odtwarzanie muzyki.Dostęp do nowej funkcji odtwarzacza można uzyskać na pasku bocznym przeglądarki, pod ikonami komunikatorów. Muzykę można kontrolować za pomocą przycisków na klawiaturze komputera lub najeżdżając kursorem na ikonę odtwarzacza w pasku bocznym, co uruchomi niewielki panel kontrolny. Funkcję odtwarzacza można w dowolnym momencie deaktywować.– mówi Maciej Kocemba, Product Director w Opera.Przeglądarka internetowa Opera w wersjach na systemy operacyjne Windows, Linux i mac OS jest dostępna w naszej bazie oprogramowania. Pobierzesz ją bezpłatnie klikając na jeden z poniższych odnośników.Źródło: Opera