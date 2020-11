Microsoft Edge – nowe funkcje ułatwią korzystanie z historii przeglądania

Zapowiadają się świetnie.





Sprawniejsza obsługa historii

Wkrótce historia przeglądania w przeglądarce Microsoft Edge będzie wyświetlać się w wysuwanym panelu, do którego dostęp będzie można uzyskać z poziomu dedykowanej ikony obok paska adresowego. | Źródło: Microsoft

Podgląd kart z innych urządzeń i nie tylko

Panel z historią przeglądania oprócz samej historii przeglądania będzie zawierał listę ostatnio zamkniętych kart i kart otwartych na innych urządzeniach.| Źródło: Microsoft

Panel historii przeglądania pokaże, jakie karty zamknęliśmy wraz z konkretnym oknem przeglądarki. | Źródło: Microsoft

Microsoft Edge z miesiąca na miesiąc staje się coraz lepszy. Gigant z Redmond nieustannie wzbogaca go o kolejne funkcje, dzięki którym korzystanie z niego staje się coraz przyjemniejsze. A co przeglądarkę czeka w przyszłości? Microsoft zapowiedział kilka nowości, które ta otrzyma już wkrótce, a dotyczą one przede wszystkim historii przeglądania.Jak Microsoft informuje na swoim blogu, za sprawą zapowiedzianych funkcji obsługa historii przeglądania będzie znacznie prostsza i szybsza. Przede wszystkim, niedługo historię przeglądania będzie można otworzyć za pomocą dedykowanej ikony umieszczonej na prawo od paska adresowego, obok ikony Kolekcji i Ulubionych. Wówczas historia wyświetlania otworzy się nie w oddzielnym oknie, a w formie wysuwanego panelu.Co ciekawe, podczas gdy Ty będziesz we wspomnianym panelu klikał w poszczególne linki, strony do których te prowadzą będą wyświetlać się w tle. Dzięki temu będziesz mógł szybko znaleźć tę witrynę, której szukasz. Gdy już ją odnajdziesz, wystarczy że klikniesz gdziekolwiek poza panelem historii przeglądania, a ten natychmiast zniknie. Poza tym, tak jak Ulubione panel z historią będziesz mógł przypiąć, aby widzieć go cały czas.Panel historii przeglądania pozwoli zajrzeć nie tylko do listy wszystkich stron, które odwiedziliśmy, ale także stron, których karty ostatnio zamknęliśmy i kart otwartych w przeglądarce Microsoft Edge na innych urządzeniach. Aby uzyskać do tych list dostęp, wystarczy wybrać w panelu odpowiednią zakładkę.Istotny jest fakt, że lista ostatnio zamkniętych kart w nowym panelu historii przeglądania wyświetli do 25 pozycji stanowiących karty zamknięte nie tylko podczas ostatniej sesji, ale również wcześniejszych. Poza tym lista ta będzie odpowiednio posegregowana – pokaże Ci, jakie karty zamknąłeś wraz z konkretnym oknem i kiedy.Jak wspomniałam, historia przeglądania w Microsoft Edge daje wgląd w karty otwarte na innych urządzeniach. Mowa o urządzeniach z systemami Windows, macOS, Linux, iOS i Android. Należy dodać, że na każdym ze swoich urządzeń będziesz musiał umożliwić synchronizację historii przeglądania oraz kart, aby z tej funkcji skorzystać.Z wszystkich wymienionych funkcji mogą już korzystać użytkownicy przeglądarki Microsoft Edge w wersji Canary oraz Dev, na wszystkich wspieranych platformach. Nie wiadomo, kiedy wymienione nowości trafią do kanału beta i edycji stabilnej, ale zapewne jest to tylko kwestią czasu.Źródło: Microsoft , fot. tyt. Microsoft