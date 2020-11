Google dziś zaprezentuje nową aplikację Google Pay i kartę Google Card

Już za kilka godzin.





Nowości - Google Pay i Google Card

Jak wygląda Google Card? Grafiki prezentujące kartę płatniczą wyciekły już jakiś czas temu do sieci. | Źródło: Google

Domniemany nowy interfejs Google Pay.

Google Pay event - stream

Już dziś, 18 listopada, o godzinie 18:27 czasu polskiego Google zaprezentuje zupełnie nową wersję swojej aplikacji Google Pay. Narzędzie umożliwiające dokonywanie płatności zbliżeniowych za pośrednictwem smartfonów wyposażonych w moduł NFC ma być jeszcze lepsze i pozwalać na jeszcze więcej. Ponadto, powinniśmy spodziewać się prezentacji odpowiedzi Google na Apple Card.Google nie poinformowało w sposób jednoznaczny, co dokładnie zostanie dziś zaprezentowane w Google Pay od strony funkcjonalnej. Wiemy za to niemalże na pewno, że będziemy świadkami debiutu karty debetowej Google Card, działającej na wzór Apple Card. Przypuszczam, że modyfikacje w apce będą ukierunkowane na nowe funkcjonalności związane z tym narzędziem płatniczym.Przedstawiciele firmy z Mountain View do tej pory pozostawali niezwykle tajemniczy tak jeżeli chodzi o nowe funkcje, kartę Apple Card, jak i początkowy zasięg ich wdrożenia. Prawdopodobnie przedstawione na dzisiejszym wydarzeniu nowości przetestują jako pierwsi wyłącznie mieszkańcy Stanów Zjednoczonych.| Źródło: GoogleDomniemany nowy interfejs Google Pay. | Źródło: GoogleW ostatnim czasie Google Pay pojawiło się na kolejnych rynkach - m.in. w Austrii, Bułgarii, Grecji, Portugalii, Rumunii i na Węgrzech. Firma nie komunikowała do tej pory zamiaru ekspansji na następne kraje, ale prawdopodobnie ogłosi to dziś.Transmisję z premiery nowej wersji aplikacji Google Pay i karty Google Card obejrzycie poniżej.Źródło: Google