Mapy Google z licznymi nowościami. Przydadzą się podczas pandemii

Mapy Google pomogą w przestrzeganiu obostrzeń

Od początku pandemii dodaliśmy do Map Google prawie 250 nowych funkcji i ulepszeń, aby pomóc Wam dostosować się do tej nowej normalności. Wyświetlamy na żywo aktualne informacje o popularnych godzinach w miejscach, do których chcecie się wybrać, dzięki czemu możecie łatwiej zachowywać dystans społeczny. W profilach firm na Mapach łatwo sprawdzicie kluczowe dla zdrowia i bezpieczeństwa informacje.

Pandemia koronawirusa zmieniła całkiem sporo w sposobie podróżowania. Pojawiło się chociażby trochę więcej zasad, których należy przestrzegać podczas wyruszania na wyprawę. Google chce nieco ułatwić życie użytkownikom i w tym celu wprowadza do Map liczne funkcje usprawniające przemieszczanie się w dobie globalnego problemu.Jak możemy wyczytać na blogu giganta To oczywiście nie koniec. Ogłoszono właśnie szereg zupełnie nowych usprawnień. Jedną z nich jest aktualizacja warstwy danych COVID. Za kilka tygodni pokaże ona jeszcze więcej informacji.oraz linkach z ogłoszeniami lokalnych władz.Kolejną funkcją będzie(wyświetlane w czasie rzeczywistym). Dzięki temu użytkownicy będą mogli sprawdzić czy w nadjeżdżającym pociągu/autobusie znajduje się odpowiednia i bezpieczna liczba osób. Ta opcja ma być regularnie ulepszana.Co ciekawe, Google przedstawiło również. Dane być może nie są zaskakujące, ale idealnie obrazują zmiany w życiu społecznym spowodowane przez koronawirusa oraz lokalne obostrzenia.Chyba najbardziej interesująca informacją jest kwietniowyw stosunku do analogicznego okresu w 2019 roku. Wzrost (o 51%) nastąpił dopiero w sierpniu. Zwiększyło się ponadto zainteresowanie sklepami z akcesoriami dla domu – aż o 73%. Użytkownicy częściej interesują się także rowerami (20%) oraz samochodami (1,6%). Mniej osób z kolei chce jeździć transportem publicznym (-19%), co jest zupełnie zrozumiałe.Google obiecuje, że w przeciągu najbliższych kilku miesięcy Mapy wzbogacą się o nowości jeszcze bardziej pomagające w „pandemicznej rzeczywistości”.Źródło i foto: Google