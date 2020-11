Black Friday w AppGallery. Można odebrać atrakcyjne vouchery

Coś dla użytkowników smartfonów Huawei.

Huawei poinformował dziś, że w sklepie z aplikacjami AppGallery ruszyła nowa oferta z okazji Black Friday.Za pobranie 4 aplikacji ze sklepu Huawei, czeka nagroda w postaci atrakcyjnych voucherów. Do wyboru są: 10 zł w aplikacji, 5 zł zniżki w aplikacji, 24% zniżki na zamówienie w, 30-dniowy darmowy dostęp do serwisulub 6-miesięczny dostęp do. Oferta potrwa do 2 grudnia lub do wyczerpania kuponów.