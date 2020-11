Firefox 83 debiutuje z nowym trybem przeglądania Internetu

Bezpieczeństwo przede wszystkim.

Przeglądarka internetowa Firefox 83 pojawiła się w naszej bazie oprogramowania już kilkanaście godzin temu, pomimo że jej oficjalny debiut przewidziano dopiero na dziś. Najnowsza wersja popularnego narzędzia przynosi zupełnie nowy, domyślnie deaktywowany tryb przeglądania zawartości sieci. Mowa o trybie używania wyłącznie protokołu HTTPS.Największą ze zmian w Mozilla Firefox 83 jest bezpieczny i gwarantujący szyfrowane połączenie z wszystkim stronami internetowymi tryb przeglądania sieci. Wielką zaletą trybu HTTPS-Only jest to, iż działa on także wtedy, gdy internauta odwiedza witryny nie korzystające z HTTPS.

Pobierz Firefox 83 i sprawdź wszystkie zmiany

Interfejs aplikacji Firefox 83. | Źródło: mat. własnyAby go włączyć, należy kliknąć na tzw. "hamburger menu" (trzy poziome kreski w prawym górnym rogu programu), a następnie wybrać "Opcje" i "Prywatność i bezpieczeństwo". Na samym dole ustawień widnieje sekcja "Tryb używania wyłącznie protokołu HTTPS". Tryb ten domyślnie wyłączono, a użytkownik może zdecydować o jego aktywowaniu we wszystkich oknach lub tylko w oknach prywatnych.Nowy Tryb używania wyłącznie protokołu HTTPS w Firefox 83. | Źródło: mat. własnyInną nowością jest wsparcie dla funkcji WebRender na laptopach z układami Intela - zarówno tych 12. generacji, jak i wyposażonych w starsze procesory i sterowniki. Firefox powinien działać dzięki niej znacznie płynniej. Drobnymi zmianami są też nowy skrót to otwierania paska z Zakładkami (Ctrl + Shift + B), nowa karta VPN i menu kontekstowe drukowania.Deweloperzy ucieszą się na wieść o wsparciu gradientów stożkowych CSS, możliwości przełączania podświetlania przepełnienia przez kliknięcie znaczka "przewijania" dla elementów przewijalnych oraz duża aktualizacja silnika SpiderMonkey JavaScriptJIT, która wprowadza nowy kreator MIR oparty na kompilacji CacheIR do MIR.Jeśli dawno nie korzystałeś z Firefoxa, powinieneś na własnej skórze przekonać się jak bardzo zmienił się na przestrzeni ostatnich miesięcy. Linki do bezpośredniego pobierania znajdziesz poniżej.Źródło: Mozilla