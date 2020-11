Google uśmierca świetną aplikację. Jej zawartość trafi w nowe miejsce

To słuszna decyzja.

Przydatne edukacyjne narzędzie

„Dzięki Ekspedycjom Google nauczyciel może pełnić rolę „przewodnika” dla całej klasy lub dla poszczególnych grup uczniów, zabierając ze sobą takich „odkrywców” na wycieczki po wirtualnej rzeczywistości lub pokazując im obiekty w rzeczywistości rozszerzonej. Przewodnicy mogą korzystać z zestawu narzędzi do wskazywania ciekawych rzeczy na pokonywanej trasie.”

„Użytkownicy, którzy nie należą do grup, mogą też samodzielnie odkrywać atrakcje w rzeczywistości wirtualnej lub rozszerzonej.”

Dni aplikacji Ekspedycje są policzone

Poza tak popularnymi aplikacjami jak Mapy, Gmail, czy Zdjęcia, Google oferuje całe mnóstwo innych które możemy pobrać chociażby ze Sklepu Play. Niemniej, raz na jakiś czas firma ta decyduje się na rezygnację z dalszego rozwoju jednej z nich, wycofując ją ze swojej oferty. Ten los wkrótce spotka aplikację Google Ekspedycje. Mamy jednak w jej przypadku też pewne dobre wieści.Google Ekspedycje to aplikacja edukacyjna, która pozwala zwiedzać świat bez wychodzenia z fotela. Z jej pomocą można w wirtualnej rzeczywistości i rzeczywistości rozszerzonej poznać przeróżne zabytki czy historyczne obiekty., czytamy w opisie aplikacji w Sklepie Play.Aplikacje takie jak Ekspedycje Google są atrakcyjne zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Podobne narzędzia edukacyjne sprawiają, że dla obydwu stron proces nauczania staje się nieco ciekawszy. Niemniej jednak, ze względu na trwającą pandemię obecnie mamy do czynienia z nauką zdalną, a zdecydowanie mało który uczeń ma dostęp do jakichkolwiek gogli VR we własnym domu, z czego Google zdaje sobie sprawę. Należy w tym miejscu wspomnieć, że w ostatnich latach popularność gogli VR przeznaczonych do pracy w parze z urządzeniami mobilnymi mocno spadła. Samo Google zakończyło na przykład wsparcie dla swoich gogli Daydream VR.Jak już wspomniałam, Google postanowiło uśmiercić aplikację Ekspedycje – właśnie z powyższego powodu. Po 30 czerwca 2021 roku już nie będzie można jej pobrać i zainstalować na smartfonie. Na szczęście, większość jej wirtualnych wycieczek trafi na platformę Arts & Culture, gdzie już od dawna oferowane są podobne doświadczenia.