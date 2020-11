Uwaga. Aktualizacja macOS Big Sur psuje laptopy MacBook

Przeczytaj, jeśli korzystasz ze sprzętu Apple.

Laptopy MacBook Pro przestają działać

macOS Big Sur od kilku dniach gości na komputerach MacBook, ale nie wszyscy mają powody do zadowolenia z tego, co przynosi aktualizacja. Abstrahując od mniej i bardziej kontrowersyjnych zmian w zakresie oprogramowania, rosnąca liczba użytkowników starszych urządzeń MacBook Pro uskarża się na to, że poprawka uczyniła ich sprzęt bezużytecznym. Sprawa jest poważna.Rzut oka na forum pomocy technicznej Apple, forum MacRumors oraz Reddit pokazuje, że aktualizacja macOS Big Sur robi coś bardzo złego z najstarszymi z wspieranych przez nią laptopami MacBook Pro, produkowanymi w latach 2013 i 2014. Ich posiadacze donoszą, że w trakcie procesu instalowania poprawki ich komputery nagle przestają odpowiadać i wyświetlają czarny ekran.