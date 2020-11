Nowe reklamy w Windows 10. Microsoft mocno przegina

Nie da się ich wyłączyć.

Reklamy Microsoft Edge w Windows 10

Microsoft regularnie testuje wyświetlanie kolejnych reklam w systemie Windows 10, a głośno o tym fakcie robi się zazwyczaj dopiero wtedy, gdy trafiają one do stabilnego wydania OSu. Uprzedzając fakty chciałem poinformować Was o tym, że gigant z Redmond ma zamiar wyświetlać zupełnie nowe, pełnoekranowe reklamy związane z rekomendacjami dla przeglądarki Microsoft Edge na ekranach OOBE. Nie to jest jednak najgorsze.Windows OOBE (Out Of the Box Experience) to seria ekranów informacyjnych wyświetlanych po zainstalowaniu systemu Windows 10 i przy okazji uruchamiania go po raz pierwszy. To właśnie w tym miejscu w buildach produkcyjnych testowane są nowe treści związane z narzędziem Microsoft Edge. Nowe karty wyświetlą się na etapie konfigurowania systemu, przy logowaniu do systemu, zastosowaniu nowych aktualizacji oraz... kliknięciu nowego banera reklamowego w Ustawieniach. Tak, reklamy w menu Ustawienia w Windows 10 stają się faktem.