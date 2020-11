Google Chrome z nowością dla nowych osób w internecie

Zbędna funkcja.





Czy ktoś skorzysta z tej funkcji?

No właśnie – dla kogo skierowane jest to usprawnienie? Osoby korzystające z Google Chrome na Androida raczej o tych wszystkich rzeczach wiedzą. Zaawansowani użytkownicy poradzą sobie bez problemu sami. Jedyną opcją są tu więc zupełni nowi internauci chcący poznać ten wirtualny świat. Czy oni będą świadomi obecności takich poradników?

Nie wszyscy potrafią biegle korzystać z dobrodziejstw internetu. Wprowadzanie nowych osób do tego wirtualnego świata staje się coraz trudniejsze – głównie ze względu na ciągłą rozbudowę istniejących już usług i powstawanie nowych. Google chce, by jego przeglądarka była przyjazna wszystkim. W tym celu trwają prace nad dosyć interesującą funkcją. Zespół Chrome Story odkrył, że wersje Dev oraz Canary przeglądarki Chrome (wyłącznie na Androidzie) wzbogaciły się o flagę oznaczoną jako „samouczki wideo”. Po jej aktywacji, na ekranie głównym aplikacji pojawia się specjalne okno zawierające odnośnik do materiału prezentującego sposób działania wybranej funkcji usługi.Mowa tu o poradnikach typu:Jak korzystać z Chrome?Jak używać trybu incognito?Jak wyszukiwać informacje przez Chrome?Jak wyszukiwać informacje za pomocą głosu?Po obejrzeniu wszystkich treści pojawia się lista zawierająca wszystkie solucje. Wygląda na to, że Google coraz szerzej udostępnia tę funkcję, gdyż jeszcze kilka dni temu znajdowała się ona wyłącznie w kodzie przeglądarki, a teraz można aktywować ją z poziomu wersji Dev programu. Wielce prawdopodobne więc, że już niedługo skorzystamy z niej wszyscy.