Doczekaliśmy się. MIUI 12 dla Xiaomi Redmi Note 9 Pro udostępnione

Wyborne wieści.

Wygląda na to, że na Polaków korzystających z popularnych smartfonów marek Xiaomi i Redmi czeka weekendowa niespodzianka. Nadeszła kolejna fala aktualizacji, w ramach której urządzenia otrzymują najnowszą wersję nakładki MIUI.Kilka dni temu zakupiłem Redmi Note 8 Pro z polskiej dystrybucji, którego natychmiastowo mogłem zaktualizować do MIUI 12. Dziś aktualizacja pojawiła się także na wypożyczonym Redmi Note 8T. Na jednej z grup dot. urządzeń Xiaomi na Facebooku użytkownicy donoszą, że aktualizacja MIUI 12 nie ominęła również telefonów Xiaomi Redmi Note 9 Pro i została na nie właśnie udostępniona.

MIUI 12 - najważniejsze zmiany

MIUI 12 - potencjalne problemy

Taki widok zastał wczoraj i dziś wielu posiadaczy Xiaomi Redmi Note 9 Pro. | Źródło: Xiaomi Lepsze @FacebookAktualizacja MIUI V12.0.1.0.QJZEUXM ma rozmiar 689 MB i instaluje się za pośrednictwem systemu aktualizacji bezprzewodowych. Wystarczy, że włączycie Wi-Fi w swoich urządzeniach, przejdziecie do menu ustawień i wyszukacie nowe poprawki.MIUI 12 to przede wszystkim odświeżony interfejs i nowe, naprawdę ładne animacje. Ważniejszymi wydają się jednak optymalizacje oprogramowania aparatów, które powinny przekładać się na ładniejsze zdjęcia w przypadku niektórych modeli, czy też ulepszone centrum akcji wzięte niemalże żywcem z iOS 14. Xiaomi podkreśla też usprawnienia w zakresie bezpieczeństwa.Z końcem października część osób korzystających ze smartfonów Redmi Note 8 Pro, Mi 9, Mi 9T i POCO F1 donosili o problemach z nieco szybciej rozładowującą się baterią po zainstalowaniu MIUI 12. Co ciekawe, zgoła odmiennie wyglądała sytuacja u posiadaczy Xiaomi Mi 9T Pro i Xiaomi Mi 8, którzy chwalili wydłużenie czasu pracy na baterii ich sprzętu.MIUI 12 na Twój smartfon nie jest jeszcze dostępne? Ten trik powinien przyspieszyć aktualizację Źródło: mat. własny, Facebook @Xiaomi Lepsze