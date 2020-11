Mapy Google zamiast Android Auto. Ważna aktualizacja lubianej aplikacji

Kierowcy powinni byś zachwyceni.





Nowości w Mapach Google

Programiście Google idą jak burza w kwestii wydawania kolejnych aktualizacji dla aplikacji Mapy Google. 10 listopada w sklepie Google Play zagościło wydanie 10.53.2 popularnego narzędzia, by dwa dni później zostało ono zastąpiono przez build 10.54.0. Na tym firma z Mountain View nie poprzestała, bowiem nie dalej jak przedwczoraj wdrożono następne poprawki i wydano Mapy Google 10.54.1 oraz, dla testerów, 10.55 beta. Co dokładnie zmieniono?O ile piątkowe wydanie traktować należy wyłącznie jako łatkę mającą na celu usunięcie bugów z poprzednich wersji, to warianty 10.53.2 i 10.54 przyniosły garść usprawnień i przygotowały apkę pod kolejne. Przede wszystkim, rozszerzono możliwości ulepszonej niedawno funkcji popularnych godzin wizyt , czasu oczekiwania i czasu trwania wizyt w przeróżnych miejscach użyteczności publicznej o kolejne placówki. Ponadto, poprawiono wyświetlanie informacji w trybie AR.