Steam ze wsparciem dla kontrolera DualSense

Valve otwiera się na nową generację.





DualSense to nie tylko pad do PS5!

Źródło: wł.

Do europejskiej premiery PlayStation 5 pozostały zaledwie cztery dni. Już niedługo w ręce graczy trafi nie tylko konsola, ale także kontroler DualSense. Ten z kolei będzie kompatybilny także z Windowsem 10, co ma docelowo umożliwić deweloperom wykorzystanie np. haptycznych wibracji w grach na PC. Pierwszy postanowił wykorzystać to Valve.Jak możemy wyczytać z listy zmian wprowadzonych w najnowszej wersji beta Steama –. Co to tak naprawdę oznacza? W przypadku akcesorium od Sony… naprawdę sporo!Zacznijmy jednak od tego, że do tej pory DualSense wykrywany był wyłącznie jako „coś” podpiętego pod port USB. Teraz Steam jest bogatszy o wiedzę, iż ma do czynienia z tym konkretnym urządzeniem. Wersja beta cyfrowego sklepu wprowadza na razie tylko (albo i aż) to.Taka aktualizacja otwiera jednak drzwi do wprowadzenia nieco bardziej zaawansowanego wsparcia. Steam w bliżej nieokreślonym terminie zaimplementuje nie tylko wspomnianą obsługę haptycznych wibracji, ale również czułego touchpad, adaptacyjnych triggerów czy opcję sterowania za pomocą ruchów kontrolerem.Nie da się ukryć, iż decyzja Valve z pewnością spodoba się osobom planującym wykorzystanie DualSense jako podstawowego pada do zabawy na PC. Grono takich użytkowników jest niewątpliwie spore.Źródło: Steam / Foto. wł.