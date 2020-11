Samsung zepsuł aktualizacją ładowanie w Galaxy S20 i Note 20

Rosnąca liczba przypadków.

Problemy z ładowaniem w Galaxy S20 i Galaxy Note 20

"Mam ten sam problem z europejskim Galaxy S20+ z Exynosem. Próbowałem trzech różnych ładowarek i każdych możliwych ustawień ładowania, restartowania smartfonu, przywrócenia ustawień fabrycznych - nic nie działało. Zaktualizowany Galaxy S9+ ładuje się bez problemów"

Już bardzo dawno nie donosiliśmy o problemach z aktualizacjami oprogramowania smartfonów. Nie oznacza to oczywiście, że producentom nie zdarzały się wpadki. Z pewnością o większych lub mniejszych incydentach pisali użytkownicy na forach marek, jednakże żaden z nich nie był na tyle poważny, aby przebić się do mediów. Nieco inaczej jest w przypadku poprawek wydanych jakiś czas temu dla flagowych smartfonów Samsunga.Samsung wydał aktualizację oprogramowania, która w niektórych urządzeniach powoduje problemy z ładowaniem indukcyjnym. Są to problemy w najwyższym stopniu uciążliwie, bowiem technologia ta po prostu przestaje działać. Pierwotnie o usterkach w niektórych flagowych urządzeniach z linii Galaxy S20 Galaxy Note 20 donoszono jeszcze we wrześniu bieżącego roku, jednakże w ostatnim czasie dostrzec można gwałtowny wzrost skarg na forum pomocy technicznej Samsunga.Zasięg problemów jest globalny i nie jest on uzależniony od tego, czy dany egzemplarz wykorzystuje układ Exynos czy Snapdragon. Najprawdopodobniej wywołuje ją wrześniowy albo październikowy patch z poprawkami bezpieczeństwa.- pisze jeden z użytkowników smartfonu Samsung Galaxy S20+.Awaria wydaje się dotyczyć wyłącznie podstawowych wariantów wyżej wymienionych telefonów. W sieci trudno jest doszukać się skarg na awarie w modelach Ultra. Niektóre osoby są w stanie obejść kłopoty poprzez... wyłączenie NFC, co brzmi jak dość kuriozalna metoda, ale podobno działa.Samsung nie wydał do tej pory żadnego komunikatu w tej sprawie. Jeśli na Waszym urządzeniu widnieją dostępne aktualizacje, to na wszelki wypadek ich nie pobierajcie.Źródło: Samsung