notepin - notatnik dla zapominalskich (recenzja)

Ciekawe podejście do zapisywania ważnych informacji.





notepin – notatki na panelu powiadomień

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 3,79 zł za element / Android: 4.1 i nowsze

Notowanie ważnych spraw w czasach smartfonów jest łatwe jak nigdy - nie dość, że nasze zapiski mamy zawsze pod ręką, to telefon wyświetli powiadomienie o określonej godzinie. W natłoku innych komunikatów łatwo je jednak przeoczyć lub usunąć z panelu powiadomień.Rozwiązaniem ma być aplikacja notepin. Tworzone za jej pomocą notatki są bowiem przypinane do panelu powiadomień "na stałe".Mamy je dzięki temu zawsze pod ręką i nie skasujemy ich przypadkowo. Działa to bardzo sprawnie, jednak w przypadku niektórych smartfonów będziemy musieli zmienić ustawienia systemowe dotyczące oszczędzania energii (aplikacja musi działać w tle). Opcji dodatkowych nie ma zbyt wiele - kilka kolorów do ustalania priorytetów, edycja kolejności sortowania czy możliwość odpinania notatki z panelu powiadomień.Aplikacja wyświetla niewielki baner reklamowy, który nie powinien jednak przeszkadzać. Za niecałe 4 zł możemy się go pozbyć.Notepin to ciekawa aplikacja. Notatki stale dostępne na panelu powiadomień to wygodne rozwiązanie. Niektórych trochę może odstraszyć konieczność konfiguracji oszczędzania energii, ale warto dać jej szansę.