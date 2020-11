Messenger ze znikającymi wiadomościami. To świetna nowość!

O tak!





Znikające wiadomości to przydatna funkcja

Nie tak dawno informowaliśmy Was o trybie znikających wiadomości wprowadzonym do aplikacji WhatsApp . Jak się okazuje, Facebook nie rezygnuje ze swojej polityki i postanowia wprowadzić podobną nowość także do swojego czołowego komunikatora.Jak możemy wyczytać na blogu społecznościowego giganta, już niedługo do Messengera trafi tzw. „Vanish Mode”. Pozwoli on na wywołanie specjalnego czatu, na którym można wymieniać się jednorazowymi wiadomościami. Po jego zamknięciu, cała wysłana treść oczywiście bezpowrotnie zniknie.W celu aktywacji nowego trybu. Zostaniemy wtedy poinformowani o cechach funkcji i zasadach jej funkcjonowania. Działa ona tak naprawdę jak zwyczajna konwersacja – wysyłać możemy więc nie tylko tekst, ale także zdjęcia, filmy, GIF-y czy reagować na wiadomości. Jedyną różnicą jest jednorazowość rozmowy.Facebook chce postawić również na bezpieczeństwo. Nie można więc skorzystać z „trybu znikania” z osobami nie będącymi naszymi kontaktami. Co więcej,(gdyby miałoby to w czymkolwiek pomóc). Konwersację możemy także zgłosić, jeśli poczujemy się niekomfortowo.Na razie nowość trafi wyłącznie do głównej aplikacji Messenger . Została ona już wdrożona po stronie serwera, więc powinna pojawić się u wszystkich na przestrzeni kilku najbliższych dni lub tygodni. Do wersji komunikatora obecnego na Instagramie, tryb znikających wiadomości zaimplementowany zostanie „wkrótce”.Źródło i foto: Facebook