Dla tej nowej funkcji wielu zacznie korzystać z Microsoft Edge

Przeglądanie zasobów Internetu w 2020 roku jest nieco bardziej uciążliwe, niż jeszcze kilka lat temu. Internautów notorycznie bombardują różnego rodzaju powiadomienia. A to pop-up z prośbą o zaakceptowanie polityki dotyczącej plików cookies, a to wyskakujące okienko z informacją w temacie RODO, a to n-te zapytanie o chęć wyświetlania powiadomień z danej witryny. Oszaleć można! Już wkrótce tymi ostatnimi notyfikacjami jeszcze lepiej zacznie zarządzać aplikacja Microsoft Edge.Przypominam, że przeglądarka Microsoft Edge pozwala całkowicie wyłączyć irytujące notyfikacje ze stron już od kilku miesięcy. Teraz spodziewać się możemy jednak kolejnej funkcji pomagającej nimi skutecznie zarządzać.Wraz z nową aktualizacją Microsoft wprowadzi nową funkcję do Windows 10 i swojego narzędzia, która sprawić ma, iż nie przegapimy żadnego powiadomienia. Obecnie użytkownicy nie otrzymują powiadomień, gdy przeglądarki internetowe są zamknięte. Dzieje się tak, ponieważ przeglądarki Chrome, Edge i Firefox zostały zaprojektowane tak, aby ostrzegać o nowych treściach tylko wtedy, gdy działają w tle. Kiedy w końcu uruchamiamy przeglądarkę, powiadomienia zostają wyświetlone "hurtem" i nie znikają, dopóki nie usuniemy ich wszystkich ręcznie. Wiele osób robi to często bez zgłębiania ich treści.Najnowsza przeglądarka Microsoftu już od przyszłego wydania będzie wreszcie obsługiwać funkcję przyjmowania powiadomień w tle, aby wyświetlać dzięki temu alerty w czasie rzeczywistym. Po włączeniu odpowiedniej opcji, strony internetowe nie będą irytować użytkownika niechcianymi pup-upami dotyczącymi nowych treści po uruchomieniu Microsoft Edge. Zamiast tego internauci będą otrzymywać alerty natychmiastowo po ich nadejściu.Przy okazji gigant z Redmond wdroży wsparcie dla powiadomień wyświetlanych na ikonach Edge - także na pasku zadań.