Koniec darmowego miejsca w Zdjęciach Google. Co teraz?

Zła wiadomość dla wszystkich.





Zdjęcia Google bez nielimitowanego miejsca





fot. Google

Co robić?





Po pięciu latach oferowania nieograniczonej liczby bezpłatnych kopii zapasowych dla zdjęć i wideo, Google zmienia swoją politykę. Amerykańska firma. Oficjalnie zmiana wejdzie w życie. Od tej daty każda z osób będzie posiadała około 15 gigabajtów miejsca na swoim koncie. Co trzeba zrobić, żeby mieć więcej? Oczywiście – zapłacić.Wszystkie zdjęcia i dokumenty przesłane przed 1 czerwca 2021 roku– jeśli więc posiadacie sporą kopię zapasową do zrobienia, warto wykonać ją teraz. Materiały przesłane po 1 czerwca. Już teraz Google liczy zdjęcia w oryginalnej rozdzielczości jako te, które zajmują miejsce. Nielimitowana przestrzeń dedykowana jest osobom, które zdecydują się na delikatną kompresję materiałów. Co ciekawe, właściciele urządzeń z serii Pixel dalej będą mogli korzystać z nieograniczonego miejsca – jest to jednak bardzo wąska grupa osób. Szczególnie na terenie Europy.Google zacznie informować użytkowników specjalnymi alertami, kiedy będzie wprowadzało nową zmianę. Amerykańska firma. Dzięki temu użytkownicy będą mogli szybko wykasować zamazane zdjęcia, zrzuty ekranu lub po prostu duplikaty.Obecnie w Zdjęciach Google przechowywane jest ponad 4 biliony zdjęć, a każdego tygodnia dołącza do nich 28 miliardów nowych materiałów. Amerykańska firma zachęca do skorzystania ze swoichCo więc zrobić? Trzeba będzie albo zapłacić za abonament albo zapisać wszystkie ze swoich zdjęć na dysk zewnętrzny lub po prostu wybrać innego dostawcę, który oferuje korzystniejsze ceny.Za pakiet Google One w Polsce zapłacimy. Pakiet 2 TB kosztuje z koleiW ramach Google One można otrzymać także dostęp do czatu Google Experts oraz czasowe zniżki na aplikacje w Sklepie Play oraz innych usługach amerykańskiego producenta.Źródło: TheVerge / fot. Solen Feyissa - Unsplash