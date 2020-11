Zobacz, jak działało Google w 1998 roku. Ta wtyczka Ci to umożliwi

Warto je wypróbować.





Trzeba przyznać, że wyszukiwarka Google ma swoje lata. Zna ją zapewne w zasadzie każdy, ponieważ jest niesamowicie popularna. To powiedziawszy, nie każdy pamięta, jak ta wyglądała i działała jakieś 22 lata temu, gdy dopiero co zadebiutowała. Jeśli należycie do tego grona osób, teraz macie okazję na własnej skórze przekonać się, jak wyglądało wyszukiwanie informacji w 1998 roku.



Simple Search – rozszerzenie od organizacji non profit

Powyższe jest możliwe za sprawą rozszerzenia, które można zainstalować w przeglądarce Chrome i Firefox. Simple Search, bo tak brzmi jego nazwa, zostało opracowane przez amerykańską organizację non profit - The Markup, która skupia się na dziennikarstwie bazującym na danych i porusza tematy etyki oraz wpływu technologii na społeczeństwo.



Źródło: mat. własny



Co istotne, Simple Search nie służy temu, by pokazać, jak wyszukiwarka Google wyglądała w 1998 roku – jakie było jej logo i tym podobne. Celem rozszerzenia jest natomiast przypomnienie tego, jakie wyniki wyszukiwania 22 lata temu wyszukiwarka oferowała, jak same te wyniki wyglądały.



Wyszukiwanie informacji teraz a 20 lat temu

Jak organizacja The Markup zauważyła podczas swoich badań, wyszukiwarka Google poświęca średnio 41 procent pierwszej strony wyników wyszukiwania na komputerach osobistych i 63 procent na urządzeniach mobilnych własnym produktom, podmiotom, a także tak zwanym „bezpośrednim odpowiedziom”, zawierającym informacje skopiowane z przeróżnych źródeł. W przypadku ponad połowy wyszukiwań Google poświęca sobie 75 procent pierwszej strony wyników. Zatem, na tej pierwszej stronie znajduje się bardzo mało tradycyjnych wyników wyszukiwania.



