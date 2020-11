Nowe poprawki zbiorcze dla Windows 10 udostępnione

Obeszło się bez rewolucji.

Najnowszy patch dla Windows 10 został udostępniony. Sprawdźcie witrynę Windows Update w swoim systemie. | Źródło: mat. własny

"Certyfikaty systemowe i certyfikaty użytkownika mogą zostać utracone podczas aktualizacji urządzenia z systemu Windows 10 w wersji 1809 lub nowszej do nowszej wersji systemu Windows 10. Dotyczy to tylko urządzeń, na których zainstalowano już jakąkolwiek najnowszą aktualizację zbiorczą (LCU), wydaną 16 września 2020 roku lub później, a następnie dokonano na nich aktualizacji do nowszej wersji systemu Windows 10 z nośnika lub innego źródła instalacji, które nie ma zintegrowanej LCU wydanej 13 października 2020 roku lub nowszej. Dzieje się tak głównie wtedy, gdy zarządzane urządzenia są aktualizowane przy użyciu nieaktualnych pakietów lub nośników za pomocą narzędzia do zarządzania aktualizacjami, takiego jak Windows Server Update Services (WSUS) lub Microsoft Endpoint Configuration Manager. Może się to również zdarzyć w przypadku korzystania z przestarzałych nośników fizycznych lub obrazów ISO, które nie mają zintegrowanych najnowszych aktualizacji."

Nowości w aktualizacji KB4586781 dla Windows 10 20H2

Niestety, po raz wtóry aktualizacja z okazji "Patch Tuesday" zawiera znany (choć rzadko spotykany) bug, dotyczący certyfikatów systemowych i użytkownika, które mogą "zaginąć" przy okazji ulepszania systemu do nowszej wersji z najnowszymi poprawkami zbiorczymi. Co mówi na temat błędu Microsoft?Poprawka jest już na szczęście w drodze i zostanie udostępniona najpewniej później w tym roku.Jak już wspomnieliśmy, najnowsze poprawki zbiorcze przynoszą jedynie drobne ulepszenia i paczka przygotowana z myślą o najnowszej wersji Windows 10 nie jest w tej kwestii wyjątkiem. Na moim komputerze proces instalacyjny przebiegał bez żadnych zakłóceń i po kilku godzinach pracy nie dostrzegam żadnych błędów. O ewentualnych problemach dowiemy się zapewne na przestrzeni nadchodzących dni.Źródło: Microsoft