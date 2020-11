Nowości w Windows Search. Jedna lepsza od drugiej

Dobre wieści.

Windows Search to niezwykle wygodna w użytkowaniu funkcja wyszukiwania w systemie Windows 10. Umożliwia ona korzystanie z pola wyszukiwania na pasku zadań, w celu znalezienia szukanego elementu niezależnie od tego, czy znajduje się on na urządzeniu, w chmurze, czy w Internecie. Jej interfejs stał się właśnie adaptacyjny, a sama usługa wzbogaciła się o nową, całkiem przydatną opcję.Funkcja wyszukiwania w systemie Windows 10 ma od teraz interfejs skalujący się w zależności od ekranu, na jakim jest wyświetlana. UI Windows Search wygląda nieco inaczej na laptopach, nieco inaczej na tabletach, a jeszcze inaczej na monitorach komputerowych o wysokiej rozdzielczości. Zmiana ma pomóc w prezentowaniu większej ilości treści bez konieczności przewijania ekranu.

Obrazek dnia z Bing w Windows Search

Jak włączyć Windows Search?

Windows Search od teraz będzie znacznie lepiej skalował się, zależnie od rozmiaru ekranu i urządzenia. | Źródło: Windows LatestOd jakiegoś czasu da się także ręcznie zmieniać rozmiar okienka z Windows Search. W tym celu powinieneś otworzyć Menu Start, umieścić kursor nad jego prawym górnym rogiem, prawym brzegiem lub górnym brzegiem i zmienić jego rozmiar. W ten sposób zmienisz nie tylko rozmiar Menu Start, ale także wyszukiwarki systemowej. Wiedziałeś o tym?Drugą, drobniejszą, ale naprawdę fajną zmianą jest wyświetlanie obrazu dnia z Bing w ramach Windows Search. Obraz ten zastąpi szybkie podpowiedzi w jednej z nadchodzących aktualizacji i będzie się go dało łatwo ustawić jako tapetę systemową.Obrazek dnia z Bing zastąpi funkcję szybkich podpowiedzi. | Źródło: Windows LatestKorzystam z najnowszej wersji stabilnego buildu Windows 10 i obrazu nie widzę, co oznacza zapewne, że nowość dopiero zostanie udostępniona, a póki co napotkać ją można jedynie w kanale Preview.Windows Search wywołasz klikając na lupę obok Menu Start lub wykorzystując kombinację przycisków Win + S na swojej klawiaturze.Jeśli nigdy nie korzystałeś z tego rodzaju wyszukiwania, to gorąco polecam to zrobić. Ja Windows Search używam głównie do szybkiego odnajdowania interesujących mnie ustawień systemowych.Źródło: Windows Latest