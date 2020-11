Urządzenia Garmina z szeregiem przydatnych funkcji dla kobiet w ciąży

Mile widziane nowości.





Monitorowanie ciąży na urządzeniach Garmina

Śledzenia ciąży, która za sprawą szeregu funkcji ułatwi kobietom monitorowanie swego stanu zdrowia podczas ciąży. Opcja ta już jest dostępna.Jeżeli jesteś kobietą i korzystasz z urządzeń Garmina, mam dla Ciebie świetne wieści. Jeśli nią nie jesteś, przekaż je wszystkim swoim koleżankom. Amerykańskie przedsiębiorstwo właśnie zaktualizowało swoje inteligentne zegarki i usługi o nowe funkcje – funkcje powstałe z myślą o kobietach w ciąży.Od teraz każda użytkowniczka jednego z zegarków Garmina może włączyć w aplikacji Garmin Connect tak zwane Śledzenie ciąży. To na bieżąco informuje, w którym trymestrze ciąży jest kobieta, a nawet w którym tygodniu i dniu, a poza tym pokazuje, do jakiego warzywa czy owocu obecnie płód jest porównywalny pod względem rozmiarów. Nowa usługa oferuje też przeróżne wskazówki, na przykład o tym, ile gramów białka lub innego składnika odżywczego dziennie kobieta powinna spożywać na danym etapie ciąży, wskazując na ich znaczenie. To nie wszystko.Tak jak w przypadku opcji śledzenia cyklu menstruacyjnego, opcja Śledzenia ciąży pozwala codziennie zapisywać w aplikacji Garmin Connect lub bezpośrednio na zegarku objawy doświadczane w związku z ciążą, takie jak nudności, zmęczenie, zawroty głowy, ból głowy czy złe samopoczucie. Można zarejestrować też, w jaki sposób dziecko danego dnia się poruszało, a także odnotowane poziomy stężenia glukozy we krwi odnotowane. Wszystkie te informacje będą na bieżąco umieszczane w specjalnej tabeli, którą można na przykład pokazać swojemu lekarzowi.