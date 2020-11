Czekam aż Microsoft odświeży Notatnik. Może wyglądać właśnie tak

Czy to wystarczy, by odzyskał popularność?





Koncept Notatnika z Fluent Design

Notatnik to bardzo użyteczny, niewielki program, który systemom Windows towarzyszy od 1985 roku, od czasu premiery Windowsa 1.0. Lubiany niegdyś podstawowy edytor tekstu traci na swoim znaczeniu głównie dlatego, że firma Microsoft zdaje się nie mieć pomysłu na jego rozwój. Podczas gdy coraz więcej osób stawia na rozwiązania nieco bardziej zaawansowane, pokroju choćby Notepad++ , gigant z Redmond zamiast zawalczyć o użytkownika, oddaje pola rywalom. A co gdyby Microsoft zmienił na przykład jego design?Zee-Al-Eid Ahmad Rana to autor wielu interesujących konceptów. Z początkiem bieżącego roku stworzył on na przykład ciekawie prezentujący się model strony systemowej Windows Update . Tym razem skupił się na aplikacji Notatnik, której nadał wygląd charakterystyczny dla Fluent Design. Jak wyszło? Oceńcie sami.