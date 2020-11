W goglach VR rozmawiałem z prezesem HTC. Pokazał mi przyszłość

Ta rysuje się niezwykle ciekawie.





Od kilku tygodni mam przyjemność korzystać z gogli rzeczywistości wirtualnej o nazwie HTC Vive Cosmos. Wbrew obiegowej opinii, nie jest to sprzęt umożliwiający jedynie zabawę w prostych grach zręcznościowych. Gadżet ten współpracuje doskonale także z produkcjami AAA pokroju Half-Life: Alyx, czy też wydanej miesiąc temu gry Star Wars: Squadrons. Co więcej, to właśnie dzięki tym goglom byłem w stanie odbyć niezwykłą wirtualną rozmowę z Grahamem Wheelerem, dyrektorem generalnym HTC w regionie EMEA (Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki). I coś czuję, że wkrótce będzie to podstawowa metoda komunikacji w wielu firmach.W październiku bieżącego roku firma HTC zaprezentowała zestaw aplikacji skrywających się pod nazwą VIVE XR Suite. Są to narzędzia stworzone z myślą o zdalnej pracy, zdalnej nauce oraz rozrywce. W skład VIVE XR Suite wchodzą:Każda z aplikacji pomaga tworzyć spotkania w świecie wirtualnym - prowadzić wykłady, spotkania w węższym gronie, czy nawet organizować wystawy i inne wydarzenia edukacyjne i kulturalne. Jak to działa?Zakładacie na nos gogle VR, logujecie się do odpowiedniej aplikacji, wpisujecie swoje dane, tworzycie avatar (możecie to zrobić na podstawie selfie!) i bach. Siedzicie nagle na auli wykładowej, pośród innych avatarów uczestników lub zostajecie teleportowani do stołu konferencyjnego. Ja zasiadłem przy niewielkim stole wspólnie z prezesem HTC, Grahamem Wheelerem, który opowiedział mi sporo ciekawych rzeczy na temat tego jakże ambitnego projektu.Od razu po zalogowaniu do pokoju przywitał mnie Graham Wheeler z HTC, z którym rozmowę prowadziłem za pośrednictwem mikrofonu i słuchawek wbudowanych w moje gogle. Trzymając kontroler VR w dłoni, byłem w stanie pomachać w jego stronę, na co awatar mojego rozmówcy zareagował uśmiechem, odwzajemniając przy tym mój gest. Oczywiście nie są to żadne prerenderowane gesty aktywowane z poziomu kontrolera. Machając ręką w świecie realnym, robicie dokładnie to samo w świecie wirtualnym.Gdy tylko zasiedliśmy do wirtualnego stołu, prezes HTC aktywował prezentację. W cyfrowej krainie pojawił się wielki ekran, a wyświetlane na nim treści wyglądały dokładnie tak samo jak te, które są wyświetlane na eventach na żywo. Trochę tekstu, grafiki, a nawet materiały wideo. Aby śledzić wydarzenia na ekranie musiałem rzecz jasna odwrócić w jego stronę głowę. Co jakiś czas naturalnie zerkałem w stronę opowiadającego o kolejnych aplikacjach Grahama Wheelera, widząc, że on również zerka w moją stronę. Pomimo tego, że przebywałem z nim przy wirtualnym stole, towarzyszyło temu specyficzne poczucie bliskości.Na przestrzeni naszej rozmowy widziałem jak niezwykłe rzeczy da się zaprezentować w trakcie wirtualnych spotkań. Możliwość robienia notatek i wyświetlania prezentacji to nic przy opcji wyświetlania ogromnych modeli 3D, które można dosłownie obejść (chodząc po własnym pokoju) i obejrzeć z każdej strony. Aplikacje takie jak Vive Sync mają ogromny potencjał w świecie projektowania, modelowania, grafiki i wielu innych, w których analizować trzeba różnego rodzaju projekty. Premiera samochodu w VR? Proszę bardzo. Rozmowy o projekcie domu w VR? Pewnie! W razie uwag, można je wskazać... ręką. Co istotne, tworzenie obiektów trójwymiarowych i dwuwymiarowych nie wymaga dodatkowych programów, bowiem da się je stworzyć w jednej z popularnych aplikacji, a później dzięki integracjom i narzędziom HTC przenieść je do przestrzeni wirtualnej.Dyrektor generalny HTC opowiadał mi między innymi o tym, jak wielkie oszczędności czasu i pieniędzy dają spotkania w wirtualnym świecie i trudno się z nim w tej kwestii nie zgodzić. Po co odbywać daleką podróż celem przeprowadzenia konferencji lub spotkania, skoro można ją prowadzić w świecie VR za pomocą dokładnie tych samych materiałów, co w świecie rzeczywistym? Koszt zakupu zestawu VR z wysokiej półki jest w tym wypadku pomijalny i często niższy od ceny jednego tylko biletu lotniczego - nie mówiąc już o całej podróży służbowej.Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wygląd auli wykładowej inspirowany był tym z rzeczywistego uniwersytetu. Żadnym problemem nie jest zaprojektowanie przestrzeni biurowej w taki sposób, aby odwzorowywała wygląd danej firmy. Na poziomie B2B koszt wykorzystania tego rodzaju rozwiązania jest niewielki, a korzyści... no sami pomyślcie. Dość powiedzieć, że w trakcie naszego spotkania obecna była nawet osoba bez headsetu VR, podłączona do rozmowy z poziomu swojego komputera. HTC chce, aby w przyszłości z programami wchodzącymi w skład pakietu były w stanie łączyć się nawet osoby ze smartfonami.Szczerze? Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania nastawiłem się na to, że spróbuję "zagiąć" mojego rozmówcę i powiem, ze wadą spotkań w VR jest to, że trudno jest w ich trakcie dostrzec emocje na twarzy rozmówców. Te są przecież czymś niezwykle ważnym, a umiejętne ich odczytywanie może decydować o skutecznym prowadzeniu rozmów biznesowych lub efektywnym przeprowadzaniu wykładów. W trakcie rozmowy dostrzegłem jednak, że usta i oczy pana Grahama Wheelera poruszają się w zaskakująco realistyczny sposób. Okazało się, że HTC testuje już sprzęt pozwalający na pokazywanie emocji ludzi w wirtualnym świecie, a z prototypu korzysta... mój rozmówca.Nie jestem przekonany co do tego, czy przyszłość gier leży w VR, ale jestem niemalże pewny co do słuszności tezy mówiącej o tym, że jest to doskonałe rozwiązanie biznesowe i edukacyjne. Nie tylko na obecne, trudne czasy.Źródło: mat. własny