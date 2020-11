Apple Watch powalczy z... koszmarami. To możliwe dzięki wirtualnemu terapeucie

Została zatwierdzona przez Agencję Żywności i Leków.





Zespół Stresu Pourazowego (PostTraumatic Stress Disorder, w skrócie PTSD) jest formą zaburzenia psychicznego. Jest następstwem przeżycia tak wstrząsającego, że ofiara nie potrafi sobie z nim poradzić. Przykładem takich przeżyć mogą być wojny, katastrofy naturalne, wypadki komunikacyjne itp.



Zespół Stresu Pourazowego może objawiać się lękami, depresją, bezsennością czy ciągłym przeżywaniem feralnego wydarzenia, np. w postaci koszmarów. I z tym ostatnim ma walczyć aplikacja Nightware.



Aplikacja na receptę

Apple Watch 6 / Foto: Apple

Czy to działa?

Nighware jest przeznaczona na zegarki Apple'a i do niwelowania koszmarów ma wykorzystywać wibracje. Algorytmy w połączeniu z wbudowanymi w Apple Watcha czujnikami analizują sen. Jeśli stwierdzi, że pacjentowi śni się koszmar, to uruchamia silnik wibracyjny. Źródło nie zdradza, dokładnego mechanizmu działania ale wygląda na to, że Nightware po prostu delikatnie wybudza użytkownika.Co ciekawe, aplikacja Nightware nie jest dla każdego. Podobnie jak leki i inne środki medyczne musi być wydawana na receptę.Aplikacja Nightware musi być używana tylko w czasie snu, nie można z niej korzystać w czasie oglądania telewizji czy czytania w łóżku, ponieważ grozi to generowaniem fałszywych alarmów. Ponadto powinna być używana w porozumieniu z lekarzem. Poza tym pacjent powinien się z nim skontaktować jeśli tylko zauważy brak skuteczności.FDA (Food and Drug Administration - Agencja Żywności i Leków) przetestowała działanie Nightware. Badanie trwające miesiąc objęło 70 pacjentów. Każdy z nich nosił smartwatcha, ale nie wszyscy byli poddawani wibracjom.Organizacja FDA oceniła, że wśród osób poddanych działaniu Nightware zauważono poprawę. O dziwo zanotowano ją także w grupie kontrolnej, co trochę podchodzi pod placebo. Mimo wszystko badanie świadczy o pewnej skuteczności. Jak stwierdziła FDA, prawdopodobne korzyści przeważają nad prawdopodobnym ryzykiem.Program Nightware na Apple Watcha jest kolejnym niestandardowym zastosowaniem urządzeń ubieralnych. Pokazuje, że smartwach ma spory potencjał jeśli chodzi o kwestie medyczne, mimo, że jest tylko gadżetem noszonym na ręce.