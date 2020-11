10 przydatnych trików w Steam, które warto wypróbować

Znałeś je wszystkie?

Z platformy dystrybucji cyfrowej Steam korzystają miliony graczy na całym świecie. Pomimo, że na co dzień uruchamiają na niej gry, często nie wiedzą o wielu interesujących funkcjach, jakie oferuje im aplikacja stworzona przez Valve. W niniejszym artykule prezentujemy dziesięć ciekawych funkcji Steam , których istnienia powinien być świadomy każdy gracz.Aktywacja ochrony konta Steam za pomocą Steam Guard to pierwsza rzecz, którą powinien zrobić każdy nowy użytkownik platformy oraz wszyscy ci, którzy do tej pory tego nie zrobili. Weryfikacja dwuskładnikowa to podstawa ochrony absolutnie każdego cennego konta w dzisiejszych czasach. Ach, no i hasło też powinno być solidne!Ochronę Steam Guard włączysz przechodząc do "Steam" -> "Ustawienia" -> "Konto" -> "Zarządzaj Steam Guard".

3. Udostępnij swoje gry bliskim

4. Zwrot pieniędzy za grę - to możliwe!

5. Włącz licznik klatek w grach

6. Rób zrzuty ekranu w grach

7. Twórz półki z grami w bibliotece gier

Wiedziałeś, że swoimi grami możesz dzielić się zupełnie legalnie w obrębie swojej rodziny? Co więcej, nikt tak naprawdę nie sprawdzi, czy nie udostępniłeś gry bliskim znajomym. Tak, użytkownicy Steam mogą udostępniać sobie wzajemnie zakupione przez siebie tytuły i jest to zadanie wyjątkowo proste.Aby to zrobić, przejdź do "Steam" -> "Ustawienia" -> "Rodzinne" i zaznacz opcję "Autoryzuj udostępnianie gier na tym komputerze". Możesz wybrać do 5 kont, których użytkownicy będą mogli korzystać z twojej biblioteki gier na dowolnym autoryzowanym komputerze. Warunek? Sam nie możesz w nie grać.Dłuższy czas temu na platformie Steam zagościła kontrowersyjna z punktu widzenia niektórych twórców gier opcja zwrotu tytułów, z których kupujący nie jest usatysfakcjonowany. Tak, dobrze rozumiesz. Jeśli jakaś gra nie przypadnie Ci do gustu, będziesz mógł ją zwrócić, a Valve zwróci pieniądze, jakie wydałeś na jej zakup. Oczywiście pod pewnymi warunkami.Tak naprawdę istnieją tylko dwa warunki, które trzeba spełnić, aby skutecznie zwrócić grę, DLC lub produkcję zakupioną w przedsprzedaży. Po pierwsze, zwrotu należy dokonać w ciągu dwóch tygodni od zakupu. Po drugie, w danej grze można spędzić maksymalnie dwie godziny. Zwrotu dokonacie przechodząc do menu "Pomoc" -> "Pomoc techniczna Steam". To właśnie tam na liście znajdziecie ostatnie zakupione przez siebie gry.Zastanawiasz się ile klatek na sekundę generuje Twój sprzęt w ulubionych grach? Jeśli uruchamiasz je na Steam, możesz włączyć licznik klatek w dowolnym, wybranym przez Ciebie rogu ekranu. Zrobisz to, przechodząc do menu "Steam" -> "Ustawienia" -> "W grze" i wybierając odpowiednią pozycję z listy "Licznik FPS w grze". Licznik jest bardzo subtelny i nie zaburza widoczności. Uważasz, że jest zbyt subtelny? Aktywuj kolor o wysokim kontraście.Jeśli grasz w gry z platformy dystrybucji cyfrowej Steam, nie musisz mieć żadnego dodatkowego oprogramowania do robienia zrzutów ekranów. Wystarczy, że naciśniesz w grze klawisz F12, a zrzut ekranu trafi do Twojej biblioteki obrazów z danej gry. Chcesz zmienić domyślny klawisz do wykonywania screenshotów? Zrobisz to z poziomu menu "Steam" -> "Ustawienia" -> "W grze". Tam też zmienisz domyślny folder dla zrzutów ekranu.Nie podoba Ci się domyślny układ Twojej biblioteki gier? Utwórz w niej własne wirtualne półki. Zrobisz to rzecz jasna przechodząc do zakładki Biblioteki. Tam znajdź przycisk "Dodaj półkę", a na liście "Wybierz kategorię" kliknij interesującą Cię pozycję.