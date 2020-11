Masz stary smartfon z Androidem? Niektóre strony przestaną się wczytywać

Przygotuj się na zmiany.





Problem wygasających certyfikatów

"(Brak przedłużenia umowy) spowoduje pewne problemy ze zgodnością. Niektóre programy, które nie były aktualizowane od 2016 roku (mniej więcej wtedy, gdy nasz root został zaakceptowany przez wiele programów głównych) nadal nie ufają naszemu certyfikatowi głównemu, ISRG Root X1. Przede wszystkim dotyczy to wersji Androida wcześniejszych niż 7.1.1. Oznacza to, że starsze wersje Androida nie będą już ufać certyfikatom wystawionym przez Let’s Encrypt."

Jedyne rozwiązania to zmiana smartfonu lub przeglądarki

Złe wieści dla posiadaczy starszych modeli smartfonów z systemem operacyjnym Android. Już w 2021 roku urządzenia z Androidem w wersji 7.1 i wcześniejszymi nie będą w stanie otworzyć wielu popularnych stron internetowych. Stanie się to w wyniku przedawnienia się certyfikatów niezbędnych do poprawnego wczytywania witryn z protokołem HTTPS, donosi serwis Android Police.Let's Encrypt to jedna z najbardziej znanych na świecie instytucji certyfikujących, z której certyfikatów korzysta nawet 30% wszystkich domen internetowych. Kiedy została założona, wystąpiła o włączenie własnego certyfikatu głównego ISRG Root X1 do wszystkich przeglądarek internetowych i systemów operacyjnych. Wszystkie dotychczasowe certyfikaty zostały również podpisane krzyżowo z IdenTrust "DST Root X3", który od lat znajduje się w systemach Windows, macOS, Android i większości innych platform programowych.Partnerstwo Let's Encrypt z IdenTrust wygasa 1 września 2021 roku, a podmiot ten nie planuje zawierać kolejnej umowy na podpisywanie krzyżowe. Oznacza to, że wszystkie przeglądarki i systemy operacyjne bez certyfikatu głównego Let's Encrypt nie będą już działać z witrynami i usługami korzystającymi z certyfikatów Let's Encryp. Wspomniano o tym w wydanym niedawno ogłoszeniu:Jedynym rozwiązaniem dla użytkowników starszych urządzeń z Androidem jest zainstalowanie przeglądarki internetowej Firefox, która korzysta z własnego magazynu certyfikatów, który zawiera root ISRG. Niestety, nie zapobiegnie to awariom niektórych aplikacji i funkcji spoza aplikacji przeglądarki. Rozsądniejszym wydaje się w obliczu powyższego... przesiadka na nowszy sprzęt.Źródło: Let's Encrypt