Microsoft wkrótce wymusi aktualizację Windowsa 10 na wielu komputerach

Windows 10 1903 traci wsparcie

Niektórzy użytkownicy systemu Windows 10 są bardzo sceptycznie nastawieni do jego aktualizacji. Powody są różne, a jednym z nich może być chociażby lęk przed ewentualnymi bugami, o których cyklicznie informuje Microsoft. Przedstawiciele grupy osób spod szyldu "po co aktualizować coś, co działa dobrze", nierzadko korzystający jeszcze z wersji Windows 10 oznaczonej numerem 1903 (z maja 2019 roku) w wersjach Home i Pro, wkrótce zostaną przymuszeni do jej porzucenia.Wcześniej w tym roku firma Microsoft ogłosiła, że Windows 10 1903 straci oficjalne wsparcie z końcem grudnia bieżącego roku. Wiemy już, że ostatnie poprawki zbiorcze dla tej wersji OSu będą udostępnione 8 grudnia. Gigant z Redmond chce mieć pewność, że nikt nie będzie użytkował przestarzałego oprogramowania w nowym roku, w związku z czym wymusi instalację nowszej wersji OSu jeszcze przed końcem grudnia.Na przestrzeni kolejnych tygodni użytkownicy systemu Windows 10 1903 będą musieli zaktualizować go do wersji 1909 lub nowszej. Jeżeli dany sprzęt nie jest z jakiegoś powodu kompatybilny z najnowszymi wydaniami 2004 lub 20H2, Microsoft wymusi instalację wersji 1909.