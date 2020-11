Nie spłacasz rat za smartfon? Google pomoże go zablokować

Złe wieści dla oszustów.





Device Lock Controller rozwijano po cichu

"pozwala na zarządzanie urządzeniami z systemem Android podmiotom udzielającym umów kredytowych i pożyczek."

"Twój dostawca może zdalnie ograniczyć dostęp do Twojego urządzenia, jeśli nie dokonasz płatności. Jeśli Twoje urządzenie jest objęte ograniczeniami, podstawowe funkcje, takie jak połączenia alarmowe i dostęp do ustawień, będą nadal dostępne."

W tym roku dwaj polscy operatorzy telefoniczni ogłosili, że będą blokować smartfony za niespłacanie rat towarzyszących umowie abonamentowej. Najpierw z końcem lipca zrobiła to firma Orange . Szybko, bowiem już we wrześniu w ślad za pomarańczowym operatorem poszedł Play . Teraz okazało się, że specjalne narzędzie dla telekomów z całego świata opracowuje Google.Aplikacja o nazwie Device Lock Controller pojawiła się w bieżącego roku i została zaktualizowana ostatnio w październiku. Opis programu w sklepie Google Play sugeruje, że mamy do czynienia z apką, któraCzytamy w nim ponadto: