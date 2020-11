Spotify ze specjalnymi planami subskrypcyjnymi dla fanów podcastów

To może być ciekawe rozwiązanie.





Spotify nie rezygnuje z podcastów

Looks like the premium podcast plan would be ad-free and some mix of exclusive extra content at price points somewhere between $3-$8. pic.twitter.com/ArK8xYg0CM — Andrew Wallenstein (@awallenstein) November 6, 2020

Praktycznie nie ma miesiąca, w którym do Spotify nie trafiłaby nowość przeznaczona dla fanów podcastów. Nie ma w tym nic dziwnego. Ta forma przekazu swoich myśli staje się coraz popularniejsza i twórcy największej platformy streamingowej nie zamierzają tego boomu przegapić.Jak się okazuje, już niedługo Spotify może zaoferować swoim użytkownikom nowe plany subskrypcyjne. Są one na tyle interesujące, że swoim zasięgiem nie obejmowałyby muzyki, a jedynie podcasty. Czemu więc ktoś miałby się nim w ogóle zainteresować, skoro może kupić pakiet zawierający wszystkie korzyści?Ankieta rozesłana do części subskrybentów przedstawia cztery rozwiązania. Najtańszy plan oferowałby. Najdroższa opcja z kolei zapewniałaby „dostęp do wysokiej jakości oryginalnych treści, wczesny dostęp do niektórych odcinków i brak reklam”. Ceny wahają się od 3 do 8 dolarów.