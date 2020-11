Błędy w Windows 10 powodują BSOD i samoczynne restartowanie się komputerów

Microsoft potwierdza nowe problemy.





Wygląda na to, że aktualizacja Windows 10 20H2 jest źródłem problemów użytkowników systemu Microsoftu, którzy doświadczają sporadycznie występujących niebieskich ekranów śmierci, a od czasu do czasu ich komputery są automatycznie restartowane, co poprzedzane jest przez wyświetlanie irytujących powiadomień. Gigant z Redmond zaleca przywrócenie poprzedniej wersji systemu. Jeśli nie możecie tego zrobić, a dotyczą Was wyżej wymienione usterki, to... macie problem.W swoim najnowszym dokumencie dotyczącym pomocy technicznej, Microsoft potwierdził bug związany z kodem:Okazuje się, że Microsoft wspólnie z firmą Intel potwierdził, że błędy wywoływane są przez wybrane modele dysków NVMe SSD pracujących pod kontrolą systemu Windows 10. Niestety, rozwiązania na horyzoncie nie widać.Gigant z Redmond wstrzymał aktualizację na części komputerów, jednakże ta została już pobrana przez wiele osób, m.in. Anię z naszej redakcji, która co najmniej raz dziennie widzi przed oczami BSOD.W innym z dokumentów opublikowanych w sieci, Microsoft przyznaje, że bug w Windows 10 powoduje wyświetlanie powiadomień o konieczności wylogowania się z systemu, po których następuje samoczynny restart urządzeń. Usterka dotyczy tym razem funkcji Local Security Authority Process i MMC snap-in. Niedogodności doświadczają przede wszystkim osoby, które starają się uruchomić opcje logowania w nowym menu Ustawienia.Ponownie, nie ma tu innego rozwiązania od przywrócenia systemu do wcześniejszej wersji za pomocą opcji przywracania.Kliknij na Menu Start, wybierz "Ustawienia", "Aktualizacja i zabezpieczenia" i "Odzyskiwanie". Opcja "Rozpocznij" w sekcji "Wróć do poprzedniej wersji systemu Windows 10" będzie aktywna, jeśli komputer został zaktualizowany mniej niż 10 dni wstecz.Źródło: Microsoft 1