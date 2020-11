Aplikacje z Androida na Windows 10 działają coraz lepiej

I tak to powinno wyglądać.

Aplikacje z Androida na Windows 10 pojawiły się w sierpniu tego roku , w efekcie współpracy Microsoftu z firmą Samsung. To właśnie wtedy aplikacja Twój Telefon została wzbogacona o nową funkcję. Apki z Androida nie są instalowane bezpośrednio w systemie Windows, a uruchamiane na smartfonie i przesyłane poprzez praktyczne narzędzie wprost na ekran komputera. We wrześniu lista wspieranych smartfonów wydłużyła się, a teraz gigant z Redmond dokonał kilku znaczących usprawnień.Do tej pory za pomocą aplikacji Twój Telefon dało się przesyłać bezprzewodowo obraz z programów uruchomionych na smartfonie poprzez Bluetooth lub Wi-Fi - za każdym razem jednak wyłącznie z jednego na raz. Niedawno Microsoft zwiększył możliwości omawianego tu rozwiązania, dzięki czemu na komputerze da się wyświetlać nawet kilka różnych apek, w kilku oknach. Od teraz da się łatwo zmieniać rozmiar każdego z takich okien.

Jak uruchomić apki z Androida na Windows 10?

Od teraz możliwa jest zmiana rozmiaru okien aplikacji przesyłanych ze smartfona z Androidem. | Źródło: Windows LatestObecnie streamowane aplikacje otwierają się wyłącznie w trybie portretowym. W przyszłości będą dopasowywały się dynamicznie do interfejsu podczas procesu zmiany rozmiaru okna. Co więcej, będzie się dało je odbierać w trybie pełnoekranowym - prawdopodobnie tak, jak w przypadku Samsung Dex.Niestety, największą wadą pozostaje fakt, iż do uruchomienia aplikacji z Androida na Windows 10 wciąż potrzebujemy smartfona marki Samsung. Opcja zostanie rozszerzona na urządzenia kolejnych producentów prawdopodobnie dopiero w przyszłym roku.Lista smartfonów z Androidem, z których aplikacje można obsługiwać z poziomu Windows 10.Potrzebujesz do tego dwóch programów. Aplikację Twój Telefon pobierzesz bezpłatnie za pośrednictwem naszej bazy programów. Pobierzesz z niej także apkę mobilną Pomocnik aplikacji Twój Telefon, niezbędną do sparowania smartfona z komputerem. Stosowne odnośniki znajdziesz poniżej.Źródło: WindowsLatest