5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #209]

Zapraszamy na kolejną część naszej serii zestawień nowych i ciekawych gier i aplikacji dla Androida.

W tym tygodniu prezentujemy radio dla kierowców, aplikację treningową, a także łatwe w obsłudze narzędzie do zarządzania finansami osobistymi. Mobilni gracze będą mogli spróbować swoich sił w dynamicznej grze akcji oraz zręcznościówce w stylu retro.

Aplikacja wspomagająca trening siłowy. Pozwala na tworzenie planów treningowych z konkretnymi ćwiczeniami, liczbą powtórzeń itd. Nasze postępy możemy śledzić dzięki czytelnym statystykom.Dostęp do niektórych funkcji wymaga wykupienia subskrypcji.

My Income

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 17,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Minimalistyczne narzędzie do zarządzania finansami osobistymi. Możemy dzięki niemu monitorować wydatki i dbać o trzymanie się wyznaczonego budżetu.Aplikacja wspiera wiele walut, nie wymaga dostępu do internetu i pozwala na eksport danych do pliku csv.