Study Bunny - wirtualny królik zachęci do nauki? (recenzja)

Oryginalne podejście do tematu motywacji uczniów.





Study Bunny – zabawna aplikacja wspomagająca skupienie podczas nauki

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Android: 4.4 i nowsze

Smartfon w ręku ucznia to sytuacja pełna sprzeczności. Z jednej strony daje bowiem szybki dostęp do informacji i możliwość nauki za pomocą dedykowanych aplikacji, z drugiej jednak nieustanne powiadomienia z gier czy mediów społecznościowych skutecznie zaburzają koncentrację. Jak zmotywować swoje pociechy do nauki bez ciągłego sięgania po telefon?Study Bunny to aplikacja, która ma sobie z tym poradzić. Mamy tu do czynienia z prostym timerem do odmierzania czasu nauki. Zostały w nim jednak wykorzystane elementy grywalizacji. Tytułowy królik towarzyszy nam podczas poszczególnych sesji. Naszym zadaniem jest utrzymywać go w dobrym nastroju.Pomagają w tym zakończone sesje nauki. Za otrzymane monety możemy bowiem kupować elementy wyposażenia czy strojów, a zdobytymi marchewkami możemy oczywiście nakarmić królika. Dodatkowym atutem jest możliwość korzystania z listy zadań oraz samodzielnego tworzenia fiszek (np. do nauki słownictwa w języku obcym).W ustawieniach możemy włączyć "tryb uczciwości" - po każdym opuszczeniu aplikacji będziemy musieliśmy przyznać, czy daliśmy się rozproszyć. Twierdząca odpowiedź będzie oznaczała karę (np. odjęcie monet).Aplikacja po zakończonej sesji nauki wyświetla pełnoekranową reklamę, ale nie jest to specjalnie uciążliwe.Study Bunny to ciekawa aplikacja, która przypadnie do gustu szczególnie młodszym uczniom. W lekki i zabawny sposób zachęca do wyraźnego dzielenia czasu na naukę i odpoczynek. Poważniejszym minusem jest jedynie brak polskiej wersji językowej.