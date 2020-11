11 sposobów na maksymalne wydłużenie pracy baterii w laptopie z Windows 10

Sprawdzą się w przypadku awaryjnej sytuacji.

1. Włącz oszczędzanie baterii

2. Zmniejsz jasność ekranu

3. Wyłącz podświetlenie klawiatury

4. Wyłącz łączność Wi-Fi oraz Bluetooth

5. Włącz odtwarzanie Wideo w mniejszej jakości

6. Odłącz klawiaturę i myszkę.

7. Zasilanie i uśpienie

8. Korzystaj z Microsoft Edge

9. Sprawdź, które aplikacje zużywają najwięcej baterii.

10 . Zmień plan zasilania

11. Ponownie uruchom system

Wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację, w której bierzemy laptopa w podróż, ale w drodze okazuje się, że zapomnieliśmy zabrać ze sobą zasilacza. Co zrobić w tej sytuacji? Na całe szczęście istnieją sposoby na wydłużenie pracy systemu Windows na jednym ładowaniu. Poniżej prezentujemy zestaw dobrych praktyk, które mogą być niezastąpione w powyższym przypadku.Jeśli zależy nam na maksymalnym przedłużeniu pracy na baterii, w pierwszej kolejności powinniśmy uruchomić tryb oszczędzania baterii. System czasowo wyłącza wtedy m.in. synchronizację e-mail, aplikacje działające w tle, których nie używamy czy wstrzymuje powiadomienia push, jednocześnie zmniejszając jasność ekranu.Najprostszym sposobem, żeby uruchomić tryb oszczędzania baterii, jest kliknięcie ikony, która znajduje się po prawej stronie paska zadań. Teraz wystarczy tylko zaznaczyć kafelek z oszczędzaniem baterii. Na potwierdzenie, że nasz system już ogranicza zużycie energii, przy ikonie baterii wyświetli się zielony znaczek.Tak, pamiętamy, że system już to zrobił przy uruchomieniu trybu oszczędzania baterii. Skoro jednak ekran można jeszcze mocniej przyciemnić, to dlaczego z tego nie skorzystać. Tym bardziej że jasno rozświetlone matryce znacznie skracają długość pracy na jednym ładowaniu. Samo zmniejszanie jest również banalnie proste. Wystarczy ponownie wejść w, gdzie na dole umieszczono suwak do regulacji.Podświetlona klawiatura naturalnie wpływa na skrócenie czasu pracy, dlatego - jeśli ją mamy - dobrym pomysłem jest wyłączenie podświetlenia. W tej kwestii producenci oferują najróżniejsze skróty klawiszowe, więc informacji o nich najlepiej szukać u samego źródła. Z kolei z pozycji systemu (choć nie we wszystkich modelach) tej opcji można także szukać w menuw Systemie Windows.Jeśli możemy pracować na lokalnych plikach bez konieczności korzystania z internetu, to w tej sytuacji warto uruchomić, co skutkować będzie jednoczesnym odłączeniemorazW tym celu wystarczy wejść wi kliknąć kafelek zNatomiast w przypadku konieczności korzystania z sieci warto chociaż zrezygnować (o ile go akurat nie potrzebujemy) z aktywnego modułu Bluetooth. Opcja - tak jak w przypadku Trybu Samolotowego - również dostępna jest z pozycjiOdtwarzanie filmów samo w sobie nie jest najbardziej energooszczędnym zadaniem, dlatego w sytuacji braku dostępności zasilania, raczej odradza się konsumowanie np. ulubionych seriali. Natomiast jeśli bardzo nam na tym zależy, to system Windows 10 pozwala na automatyczne zmniejszenie rozdzielczości wyświetlanych materiałów wideo.By uruchomić optymalizację materiałów wideo pod kątem długości pracy na baterii, klikamy ikonę baterii, a następnie wchodzimy w U, dostając się w ten sposób do okna ustawień. Teraz wystarczy kliknąć umieszczoną na samym dole opcjęi w sekcjinależy wybrać. Przy okazji warto się upewnić, że opcjajest zaznaczona.Peryferia, żeby działać, potrzebują zasilania, przez co sukcesywnie drenują naszą baterię. Odłączmy więc myszkę i zewnętrzną klawiaturę - być może różnica nie będzie kolosalna, jednak w sytuacji kiedy każda minuta jest na wagę złota, warto spróbować wszystkiego. Co więcej, niektórzy idą nawet krok dalej i z pozycji systemu dezaktywują złącza USB.Wśród rekomendacji systemu Windows znaleźć możemy także informację o tym, że wybranie krótszego czasu włączania ekranu i ustawień uśpienia umożliwia wydłużenie czasu pracy na baterii. W tym celu wchodzimy w. W sekcjiustawiamy najkrótszy możliwy czas. Czynność powtarzamy w sekcji, gdzie z listywybieramy wartość z zakresu od 1 min do nawet 5 godzin.Twórcy przeglądarki Edge zarzekają się, że ich produkt jest najbardziej energooszczędnym rozwiązaniem, co mają potwierdzać także oficjalne zalecenia systemu Windows 10 dotyczące wydłużenia pracy na baterii. I coś w tym prawdy musi być, skoro ostatnio przeprowadzone testy przez redakcję PC World dowodzą, że bazujący na Chromium Edge nadal ma najmniejszy ze wszystkich apetyt na zasoby.Windows 10 pozwala sprawdzić, które aplikacje zużyły najwięcej energii przez ostatnie 6 godzin, 24 godziny, a także cały tydzień. Należy zaznaczyć, że to system domyślnie decyduje o ich możliwości działania w tle. Możemy jednak ręczenie odznaczyć te pozycje, które naszym zdaniem są najmniej potrzebne, zmniejszając przez to ilość pracy, jaką aplikacja możemy wykonać podczas działania w tle.W tym celu klikamy ikonę baterii,, a następnie wybieramy. Teraz wystarczy kliknąć program, a następnie odznaczyć opcję. Pojawi się wtedy opcja- upewnij się, że jest zaznaczona.Przy okazji można wyłączyć aplikacje działające w tle. W tym celu wchodzimy woraz. Mimo że w trybie oszczędzania baterii teoretycznie nieużywane aplikacje powinny być wyłączone przez system, natomiast dla pewności możemy zrobić to ręcznie.Wśród wskazówek systemu Windows znaleźć możemy także poradę, by zmienić plan zasilania. Domyślnie ustawiony jest zróżnicowany. My natomiast, chcąc osiągnąć jak najdłuższy czas pracy baterii, powinniśmy wybrać tryb oszczędzania energii.W tym celu wchodzimy w, klikamy, następnie, orazWybieramy wtedy oszczędzanie energii i przechodzimy dalej. Kiedy wszystko jest gotowe, możemy kliknąć, co przełoży się na większą energooszczędność.Na koniec specjalnie zostawiliśmy (być może dla niektórych nieco zabawną) poradę, którą twórcy Windowsa wymieniają w sekcji dodatkowych czynności. Ich zdaniem dobrym pomysłem może być ponowne uruchomienie systemu, zaznaczając jednocześnie, że ten sposóbrozwiązuje problemy, które skracają czas pracy baterii. Może warto jednak spróbować?W tym celu wchodzimy w....Źródło: mat własny, foto: Pexels