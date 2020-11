Apple udostępnia iOS 14.2. Warto zainstalować dla jednej poprawki

Jest ich jednak więcej.





iOS 14.2 – co nowego?





Nowe emoji w iOS 14.2 / fot. Apple

Apple nie ma zbyt dobrej passy w kontekście iOS 14. Nowe oprogramowanie miało przynieść sporo zmian, a zamiast tego przyniosło w większości kłopoty. Amerykańska firma postanowiła wziąć się do pracy i. System rozwiązuje wiele istniejących problemów, w tym jeden, z którymi borykały się osoby posiadające iPhone’y, które korzystają z technologii Face ID.Aktualizacja iOS 14.2 jest oczywiście dostępna w pełni bezpłatnie i można ją pobrać na wszystkich kompatybilnych urządzeniach. Nowe oprogramowanie skupia się na dodaniu ponad 100 nowych emotikonek emoji oraz ośmiu nowych tapetach, które przystosowują się do wybranego trybu wyświetlania na ekranie. Wraz z iOS 14.2, iPhone’y rozpoczynają takżeW centrum sterowania użytkownicy znajdą od teraz specjalny przycisk, który– nawet, jeśli usłyszymy interesujący nas utwór bezpośrednio w danej aplikacji. Właściciele słuchawek AirPods powinni wiedzieć, iż aktualizacja do iOS 14.2 dodaje także zoptymalizowane działanie akcesorium na baterii.iOS 14.2 to także mniejsze poprawki oraz usprawnienia, które rozwiązują uciążliwe błędy zgłąszane przez użytkowników. To między innymi naprawiony widżet pogodowy, poprawione nagrywanie notatek głosowych czy zlikwidowanie problemu, który powodował wystąpienie czarnego ekranu podczas odtwarzania wideo z aplikacji Netflix. AppleSama aktualizacja, a czas jej instalacji może się wydłużyć w związku z dużą popularnością wśród pobierających osób. Warto pamiętać, aby przed instalacją iOS 14.2 upewnić się, iż posiadamy aktualną kopię zapasową najważniejszych danych. A później już nie pozostaje nic innego, jak tylko instalować.Źródło: MacRumors / fot. Jason Leung - Unsplash