Używasz WhatsApp? Z tymi aplikacjami zyskasz dodatkowe funkcje

Warto przetestować je wszystkie.





Aplikacja WhatsApp na Androida , mimo że co chwilę dowiadujemy się o dodaniu do niej kolejnych funkcji, tak naprawdę wciąż posiada wiele ograniczeń. Stwarza to jednak pole do popisu dla zewnętrznych deweloperów, którzy intensywnie tworzą rozwiązania mające na celu rozszerzenie funkcjonalności. Stąd pomysł, by przygotować zestawienie najciekawszych propozycji, które doskonale sprawdzają się w roli uzupełniania WhatsAppa. Należy też zaznaczyć, że nie uwzględniliśmy tzw. modów, które mocno ingerują w warstwę bezpieczeństwa.Jak sama nazwa może sugerować, aplikacja Autoresponder for WA pozwala ustawić automatyczną odpowiedź, którą otrzymywać będzie wybrana osoba lub grupa użytkowników. Można także ustawiać konkretną frazę, która zgodnie z ustaloną regułą będzie wywoływać odpowiednią odpowiedź. Jeśli np. denerwuje Was, kiedy ktoś zaczyna konwersację od “Hejka”, dzięki AutoResponder for WA możecie dać wyraz swojemu niezadowoleniu.Czy zdarzyło się Wam otrzymać od kogoś wiadomość, która została skasowana przez nadawcę, zanim zdążyliście ją odczytać? Z WAMR to już nie problem, ponieważ aplikacja pozwala na odzyskanie praktycznie każdej wiadomości. Narzędzie obchodzi WhatsApp wykorzystując do tego mechanizm otrzymywanych powiadomień, których zawartość jest kopiowana. Obok wiadomości tekstowych możemy zyskać dostęp do usuniętych zdjęć i filmów, a nawet wiadomości głosowych. W skrócie: dzięki WAMR nic nie umknie Waszej uwadze.WhatsApp daje dostęp do paczek mniej lub bardziej zabawnych naklejek. Jeżeli jednak nie jesteśmy do końca ukontentowani zawartością paczek, zawsze możemy wziąć sprawy w swoje ręce i samemu zacząć tworzyć. I tu z pomocą przychodzi Sticker Studio - WhatsApp Sticker Maker. Aplikacja pozwala na stworzenie naklejek m.in. ze swoich zdjęć, które dodatkowo możemy określić zabawnym tekstem, a następnie załadować do WhatsAppa. Jeśli już mamy gotowe pomysły, to sam proces tworzenia trwa naprawdę ułamek sekundy.Zakładka Status w WhatsAppie jest tym samym czym ściana na Facebooku, gdzie możemy m.in. publikować zdjęcia czy filmy. Niestety, aplikacja nie pozwala na zapisywanie treści publikowanych przez naszych znajomych. Nic jednak straconego, bo Status Saver umożliwia pobieranie wszystkich statusów na pamięć naszego telefonu. W efekcie dzięki aplikacji nie musimy już robić zrzutów ekranu ani włączać nagrywania ekranu. Co więcej, media pobierane są w oryginalnym rozmiarze.Każdy z nas na pewno kiedyś otrzymał wiadomość głosową w trakcie np. ważnego spotkania, kiedy zwyczajnie nie wypada jej odtworzyć na głos. I tu uwaga: z Transcriber for WhatsApp nie trzeba czekać, aż wszyscy się rozejdą, bo aplikacja pozwala na przetworzenie wiadomości głosowej na tekstową. Jak zaznaczają sami twórcy, rozwiązanie jest jeszcze we wczesnej fazie rozwoju, ale poza małymi potknięciami z fleksją całkiem nieźle radzi sobie z językiem polskim.Idealna propozycja dla osób, które notorycznie zapominają o urodzinach znajomych. SKEDit Scheduling App pozwala zaplanować wysłanie określonej wiadomości. Wystarczy tylko wybrać odbiorcę lub całą grupę, wpisać treść, dodać załącznik i zaznaczyć datę oraz godzinę. Co najważniejsze, wysyłkę można ustawić na cykliczne powtarzanie: co godzinę, codziennie, co tydzień, co miesiąc lub co rok. Jeśli nie zaznaczymy opcji, żeby aplikacja każdorazowo prosiła nas o potwierdzenie, wszystko będzie się działo w tle, bez naszej ingerencji.Jeśli z jakiegoś (bliżej nieokreślonego) powodu nie możesz mieć zapisanego kontaktu w książce adresowej, a jednocześnie chcesz prowadzić korespondencję z tym numerem za pomocą WhatsAppa, to dobrą wiadomością jest fakt, że WtsAppy właśnie to umożliwia. Dodatkowo aplikacja pozwala na tworzenie bezpośredniego linku do czatu, który można udostępnić innym (funkcja szczególnie przydatna w biznesie), a także zapisywanie szablonów wiadomości, które najczęściej wysyłamy.Niewielkie narzędzie, które zostało stworzone do blokowania dostępu do aplikacji, w tym WhatsAppa. Z listy należy wybrać tylko pozycję, a następnie ustalić wzór, jakim będziemy zdejmować blokadę - w efekcie wszystkie nasze konwersacja są już chronione przed ciekawskimi. Dodatkowo możemy ustawić odblokowywanie odciskiem palca, a także zmienić motyw ekranu. Ciekawą opcją jest także możliwość zakamuflowania samej ikony AppLock, zmieniając ją np. na kalkulator lub busolę. Dzięki temu nikt nie będzie nawet widział, że mamy coś do ukrycia.Jeśli nie wystarczają Wam gify dostępne z pozycji aplikacji, a jednoczenie nie lubicie wertować ich w przeglądarce, to GIF For WhatsApp jest prawdopodobnie czymś, czego szukaliście. Rozwiązanie daje dostęp do ogromnych zasobów podzielonych na różne kategorie. Wystarczy zaznaczyć interesujące nas pozycje, a następnie udostępnić do aplikacji.Jeżeli chcecie jeszcze lepiej poznać możliwości komunikatora WhatsApp, sprawdźcie teżpublikację: WhatsApp: 15 użytecznych funkcji, które warto wypróbować Źródło: Foto: materiał własny, Foto: Google Play